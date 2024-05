SU Rebenland sichert sich einen knappen Sieg beim SV Pachern

Details Samstag, 25. Mai 2024 22:08

In einem intensiven Match der 24. Runde in der Oberliga Mitte zwischen SV Pachern und SU Rebenland, behielt die Gastmannschaft mit einem knappen 1:0 die Oberhand. Das einzige Tor des Abends erzielte Tsogtbayar Batbayar per Elfmeter, was SU Rebenland drei wichtige Punkte sicherte - man konnte sich dadurch von Gratkorn absetzen. Als 13. in der Tabelle ist man nur vier Punkte hinter dem Tabellenachten aus Gleinstätten.

Nun heißt es volle Konzentration bei den beiden Endspielen um den Klassenerhalt

Rebenland hatte sich für dieses Spiel was vorgenommen - Punkte waren praktisch Pflicht

Das Spiel begann mit Druck durch die Gäste von SU Rebenland. Bereits in der dritten Minute zeigten sie ihre Absichten mit einem gefährlichen Eckball gefolgt von einem ersten Torschuss. Diese frühen Szenen ließen vermuten, wie es an diesem Abend ausgehen könnte.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit dominierte tatsächlich Rebenland das Spielgeschehen. In der 14. Minute bot sich ihnen eine weitere gute Möglichkeit. Obwohl Rebenland die spielbestimmende Mannschaft war und mehrere Chancen generierte, gelang es ihnen nicht, den Ball im Netz unterzubringen. Die erste Halbzeit endete daher mit einem Stand von 0:0, wobei die Gastgeber aus Pachern kaum gefährliche Situationen kreieren konnten. Man kennt jedoch den SV Pachern und weiß, dass dieses Team immer die Möglichkeit hat einem Spiel eine andere Richtung zu geben.

Rebenland trifft per Elfmeter - das war es dann - 1:0 in Pachern

Trainer Innerhofer-Ambros wechselte in der Halbzeitpause drei Spieler aus - wohl ein Zeichen seiner Unzufriedenheit.

Nach der Pause änderte sich das Bild nicht wesentlich. Pachern fand weiterhin kaum ins Spiel, während Rebenland in der 54. Minute beinahe das Führungstor erzielte, doch der Ball wurde der SVP Verteidigung von der Linie gekratzt. Der Druck von Rebenland intensivierte sich und in der 70. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt. Ein Elfmeter wurde von Tsogtbayar Batbayar sicher verwandelt, womit Rebenland mit 1:0 in Führung ging.

Die verbleibende Spielzeit sah Pachern in einem verzweifelten Versuch, den Ausgleich zu erzielen. Trotz mehrerer Eckbälle und einem Abschluss, der knapp das Ziel verfehlte, konnten sie die gut organisierte Verteidigung von Rebenland nicht überwinden. In der 90. Minute wäre es fast noch deutlicher geworden, als ein Schuss von Rebenland an die Latte knallte, gefolgt von zwei weiteren großen Chancen des SV Pachern, die jedoch auch ungenutzt blieben

In den letzten Minuten des Spiels zog sich Rebenland erfolgreich zurück und verteidigte das knappe Ergebnis gegen die Angriffe von Pachern. Das Spiel endete schließlich mit einem knappen Sieg für die Gäste, dank des entscheidenden Tores von Batbayar.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Der hart erkämpfte Sieg unterstreicht die Entschlossenheit von SU Rebenland, die wichtige Punkte im Kampf gegen den möglichen Abstieg, während SV Pachern die Chance verpasste, vor heimischem Publikum zu punkten.

Pachern reist nächste Woche nach Gleinstätten. Rebenland empfängt Gabersdorf zu einer erneuten großen Aufgabe.

Stimme zum Spiel

Roland Kerpicz - Trainer Rebenland

"Es war ein interessantes und intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen und auch schönen Kombination. Aufgrund der größeren Anzahl an Topchancen geht der Sieg für uns in Ordnung.

Jetzt gilt die Konzentration den letzten zwei Endspielen, die wir ebenfalls positiv bestreiten wollen."

Aufstellungen:

SV SMB PACHERN: Sandor Bischof, Oliver Weitzer (K), Philipp Kasch, Christoph Fuchs, Paul Jury, Michael Wernig, Klemens Grabler, Marco Foda, Sebastian Skaper, Hillary Chisom Umedi, Martin Ulmer

Ersatzspieler: Ralf Pripfl, Felix Müller, Christian Czerny, Manuel Sidar, Sergej Paronjan, Atilla Okan Saro

Trainer: Mario Innerhofer-Ambros

SU REBENLAND: Aljaz Pungartnik - Luka Vindis, Pascal Jaunegg - David Hrastnik (K), Tsogtbayar Batbayar, Roland Weber, Alexander Karl Strauß, Rudolf Martin Kraner - Zan Horvat, Rok Koren, Nejc Gabrsek

Ersatzspieler: Dominik Krainer, Manuel Prisching, Sascha Pressnitz, Simon Weiland, Blaz Kocijan, Junior Nelson Tresore Nzogang

Trainer: Roland Kerpicz

Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: Pachern : Rebenland - 0:1 (0:0)

70 Tsogtbayar Batbayar 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.