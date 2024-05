USV Gabersdorf überrollte den FC Großklein mit 4:1 - zwei Tore in der Nachspielzeit

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:55

Im Rahmen der 24. Runde der Oberliga Mitte kam es zu einem letztlich einseitigen Aufeinandertreffen zwischen dem USV Gabersdorf und dem FC Großklein. Vor heimischer Kulisse zeigte Gabersdorf eine starke Leistung und sicherte sich mit einem 4:1-Sieg wichtige Punkte im Rennen um die oberen Tabellenplätze. Das Derby wurde in der Schlussphase im Ergebnis deutlich.

Derby gewonnen - alles gut für den Gastgeber

Gabersdorf geht mit einer knappen Führung in die Pause

Beide Teams kämpften zunächst um die Kontrolle, doch viele Ballverluste prägten die Anfangsphase.

Bis jetzt nicht viel passiert - viele Ballverluste auf beiden Seiten... Das Krokodil, Ticker-Reporter

Gabersdorf gelang es jedoch, das Spielgeschehen zu beruhigen und kam in der 33. Minute durch Marco Luttenberger zum verdienten 1:0. Luttenberger, der wieder einmal aus der Distanz traf, brachte das Heimpublikum zum Jubeln und setzte Großklein unter Druck.

Die Gäste versuchten, durch einen Kopfball von Prattes zu antworten, doch dieser Versuch in der 39. Minute war zu harmlos, um den Gabersdorfer Schlussmann Andreas Steirer wirklich in Bedrängnis zu bringen. Mit einer 1:0-Führung für Gabersdorf ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Temporeiche zweite Hälfte mit Toren auf beiden Seiten - am Ende läuft Großklein in ein Debakel

Nach der Pause erhöhte Gabersdorf den Druck weiter. In der 74. Minute erzielte Luttenberger das 2:0, ein Tor, das eine Entscheidung sein sollte. Aber es kam anders: Kurz darauf, in der 76. Minute, machte Maik Watz auf sich aufmerksam und traf zum 2:1 für Großklein, sein erstes Tor in der Oberliga, was kurzfristig Hoffnung im Lager der Gäste weckte.

Doch Gabersdorf ließ sich nicht beirren und zog das Spielgeschehen wieder an sich. Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit, als Jan Wolf und kurz darauf erneut Marco Luttenberger innerhalb weniger Minuten auf 4:1 erhöhten. Besonders bemerkenswert war Luttenbergers zweiter Treffer, der im Strafraum gekonnt vollendete und den Endstand sicherte.

Tor, Toor, Tooor für USV Fliesen Klampfer Gabersdorf zum 4:1 Luttenberger -diesmal sogar im 16ner Das Krokodil, Ticker-Reporter

Die letzten Augenblicke der Nachspielzeit verstrichen ohne größere Vorkommnisse, und Gabersdorf feierte einen wohlverdienten 4:1-Erfolg. Dieser Sieg unterstreicht ihre Ambitionen und ihre Platzierung in der oberen Tabellenhälfte, während Großklein die Schwäche in der Verteidigung und die fehlende Konsequenz im Angriff zu schaffen machten.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Das Spiel endete nach intensiven 94 Minuten mit einem klaren Sieger, und die Fans von Gabersdorf konnten zufrieden nach Hause gehen, während Großklein sich wieder auf die Suche nach Stabilität und Form machen muss - bereits in der nächsten Woche kann man sich zu Hause gegen Bärnbach beweisen.

Gabersdorf bewies einmal mehr, dass sie zu Recht als eines der spielstarken Teams in der Liga gelten - die Zadravec Truppe trifft am nächsten Freitag auswärts auf SU Rebenland.

Aufstellungen:

USV Gabersdorf: Andreas Steirer - Christoph Koinegg (K), Lukas Neubauer, Paul Lechner - Jure Tertinek, Martin Holler, Marco Luttenberger, Philipp Federer, Markus Schuster, Jan Jammernegg, Matic Golob

Ersatzspieler: Maximilian Schreiner, Florian Atschko, Minas Koren, Florian Jeusenak, Jan Wolf

Trainer:Jochen Zadravec

FC Großklein: Fabian Schober-Müller, Amadej Ribic, Antonio Medic (K), Oliver Weitzendorfer, Nik Mrsic, Tim Ciganovic, Moritz Prattes, Julian Aldrian, Alen Andrejc, Max Höller, Jan Watz

Ersatzspieler: Dusan Gyergyek, Timo Wechtitsch, Josua Haußmann, Vito Milosevic, Maik Watz, Mario Pöltl

Trainer: Hannes Höller

Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: Gabersdorf : Großklein - 4:1 (1:0)

94 Marco Luttenberger 4:1

92 Jan Wolf 3:1

76 Maik Watz 2:1

74 Marco Luttenberger 2:0

33 Marco Luttenberger 1:0

