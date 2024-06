SV Pachern sichert sich den Sieg gegen SK Werndorf mit 3:1 - Skaper mit Doppelpack

Details Samstag, 08. Juni 2024 00:17

Der SV Pachern konnte in einem umkämpften Spiel gegen den SK Fliesen Garber Werndorf einen wichtigen Sieg erringen, der den angestrebten 4. Platz in der Endtabelle einbrachte. Das Spiel endete 3:1 zugunsten der Heimmannschaft, die damit einen weiteren Erfolg in der Oberliga Mitte verbuchen konnte. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Sebastian Skaper, der zwei Treffer für den SV Pachern erzielte und maßgeblich zum Sieg beitrug.

Nach dem Spiel feirte das Team aus Pachern den 4. Tabellenplatz - in der nächsten Saison möchte man wieder angreifen

Führung durch Skaper - mit 1:0 ging es in die Pause

Von Beginn an zeigte der SV Pachern vor 350 Zuschauern seine Ambitionen, das Spiel zu dominieren. Das Match wurde nach den Unwettern pünktlich angepfiffen und in der 39. Minute gelang dem Team der Durchbruch. Sebastian Skaper erzielte das erste Tor des Spiels und brachte den SV Pachern mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer war das Resultat eines gut koordinierten Angriffs, der die Abwehr von SK Werndorf überwinden konnte.

Die erste Halbzeit war insgesamt geprägt von intensivem Mittelfeldspiel, wobei beide Teams versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es zur Pause beim 1:0 für die Heimmannschaft. Die Abwehr von SV Pachern zeigte sich in dieser Phase besonders stabil und ließ keine nennenswerten Chancen für den Gegner zu.

Spannende zweite Halbzeit - Jury und Skaper machen den Deckel drauf

Nach der Halbzeitpause zeigte sich der SK Werndorf entschlossen, das Blatt zu wenden. In der 54. Minute gelang es Andreas Fischer, den Ausgleich zum 1:1 zu erzielen. Dieses Tor brachte den Gästen neuen Schwung und sorgte für erhöhte Spannung auf dem Platz. Der Ausgleich war das Ergebnis einer gut getimten Flanke, die Fischer geschickt verwertete.

Doch der SV Pachern ließ sich nicht beirren und antwortete in der 73. Minute. Paul Jury nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr von SK Werndorf und erzielte das 2:1 für die Heimmannschaft. Dieser Treffer war besonders wichtig, da er den SV Pachern wieder in Führung brachte und das Momentum auf ihre Seite zog.

In der Schlussphase des Spiels erhöhte der SV Pachern den Druck weiter. In der 84. Minute war es erneut Sebastian Skaper, der mit seinem zweiten Tor des Abends den 3:1-Endstand herstellte. Skaper zeigte erneut seine Klasse und vollendete einen schnell vorgetragenen Konter, der die Abwehr von SK Werndorf alt aussehen ließ. Dieses Tor besiegelte letztlich den Sieg für den SV Pachern.

Mit dem Schlusspfiff in der 91. Minute endete das Spiel mit einem verdienten 3:1-Sieg für den SV Pachern. Die Heimmannschaft zeigte eine starke Leistung und konnte sich durch wichtige Tore von Sebastian Skaper und Paul Jury den Sieg sichern. Auf der anderen Seite musste der SK Werndorf trotz einer kämpferischen Leistung die Heimreise ohne Punkte antreten.

Werndorf hat eine tolle Saison gespielt und keinerlei Abstiegssorgen gehabt - man beendet die Spielzeit auf dem 6. Platz

Fazit zur Saison:

Der SV Pachern spielte eine solide Saison, auch wenn es nicht gereicht hat, in den Titelkampf einzugreifen. Der vierte Platz ist eine Bestätigung für die letzte Saison, man hat sich bereits für die nächste Spielzeit verstärkt. Bericht dazu folgt. Der SV Werndorf beendet das Jahr mit einem ausgezeichneten 6. Platz. Vor einem Jahr war man noch in der Relegation, als man die GAK Amateure bezwingen konnte. Das Team hat große Fortschritte gemacht und arbeitet kontinuierlich daran, sich als stabiler Bestandteil der Oberliga Mitte zu etablieren. Auch dort laufen die Planungen, auch davon werden wir ausführlich in der Pause bereichten.

Nun geht es in den Urlaub, in gut drei Wochen beginnt dann bereits die Saisonvorbereitung.

Aufstellungen:

SV SMB Pachern: Ralf Pripfl, Oliver Weitzer, Christoph Fuchs, Paul Jury, Michael Wernig (K), Marco Foda, Sebastian Skaper, Hillary Chisom Umedi, Manuel Sidar, Martin Ulmer, Atilla Okan Saro

Ersatzspieler: Sandor Bischof, Sergej Paronjan, Thomas Ulmer, Dominik Tagger, Christian Czerny, Lukas Matasovic

Trainer: Mario Innerhofer-Ambros

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Alexander Franz Kienleitner, Alexander Plhak, Andreas Bauer, Daniel Pinnitsch - Hansjörg Alter (K), Gjin Gjinaj, Thomas Heine, Christof Hamma - Gianluca Kassler, Andreas Fischer

Ersatzspieler: Lukas Hochfellner, David Lindner, Simeone Schönet, Mario Fina, Sebastian Kropf, Nico Früstük

Trainer: Christoph Maurer

Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: Pachern : Werndorf - 3:1 (1:0)

84 Sebastian Skaper 3:1

73 Paul Jury 2:1

54 Andreas Fischer 1:1

39 Sebastian Skaper 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.