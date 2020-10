Fulminant: Murau schockt sich in Sicherheit wiegende Judenburger!

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 22:59

Am 6. Spieltag treffen am Sonntag in der Oberliga Nord der FC Stadtwerke Judenburg und der SVU Murau aufeinander. Und bei diesem Rundenhammer deutet alles darauf hin, dass die Schöggl-Truppe drei weitere Punkte verbuchen kann. Führte man doch bis tief in die zweite Hälfte hinein mit 3:0. Aber mit dem Ritzmaier-Platzverweis verändern sich die Kräfteverhältnisse bzw. wittern die Murauer wieder Morgenluft. Und tatsächlich, die Harding-Schützlinge bewerkstelligen es noch, einen Zähler gutzuschreiben. Nichts für schwache Nerven war dabei die Schlussphase. Denn die Tore zum 3:2 und 3:3 markieren die Gäste in der 88. und 91. Minute.

(In den Schlussminuten spielt es sich im Judenburger Strafraum gehörig ab)

Judenburg schießt 3:0-Vorsprung heraus

Erster gegen Zweiten, dies lockte zahlreiche Fans ins Judenburger Stadion, darunter an die 100 Murauer. Beide Teams lieferten sich rassige Zweikämpfe, ließen Ball und Gegner laufen und zeigten gute Spielzüge. Die Heimischen erwischten den besseren Start und kamen bereits in der 3. Minute zu einer guten Tormöglichkeit. Die Murauer tauchten in der 8. Minute erstmals gefährlich vor dem Judenburger Tor auf. In der 10. Minute spielten die Judenburger einen guten Angriff, ein Murauer konnte auf der Linie in den Corner retten. Der Eckball wurde auf die kurze Stange gezirkelt und dort war Christian Ritzmaier mit dem Kopf zur Stelle und vollstreckte zur 1:0 Führung. In dieser Phase des Spieles waren die Heimischen klar überlegen und kamen nach einer Viertelstunde zur nächsten guten Möglichkeit, welche vom Murauer Schlussmann Nico Tockner vereitelt wurde. Nach 24 Minuten schlug es schon wieder im Kasten der Murauer ein, einen guten Schuss konnte der Murauer Goalie noch kurz abwehren aber Markus Zmugg war zur Stelle und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Bereits mit der nächsten Aktion fiel der ditte Treffer in der 25. Minute. Nach dem Anstoß rückten die Murauer zu weit auf, verloren prompt den Ball und Markus Zmugg wurde mit einem langen Pass auf die Reise geschickt, er überspielte den Murauer Tormann und legte ideal für Marcel Gruber auf, der aus 11 m zum 3:0 ins leere Tor traf. Einer Judenburger Tormöglichkeit in der 34. Minute folgten zwei gute Möglichkeiten der Murauer durch Gabor Sipöcz in der 39. und 42. Minute, welche jedoch beide nichts zählbares einbrachten und somit ging es mit der klaren Judenburger Führung in die Kabinen zur Halbzeitpause.

(Judenburg-Torschütze Markus Zmugg wird vom Murauer Mario Plattner verfolgt)

In Überzahl kommt Murau noch zu einem Punkt

Mit Beginn der 2. Spielhälfte präsentierten sich die Murauer auf einmal weit besser und aggressiver und kamen zwischen der 50. und 70. Minute zur vier super Einschussmöglichkeiten, doch es wollte scheinbar an diesem Tag nicht klappen. Die spielentscheidende Szene war in der 70. Minute ein Foul von Christian Ritzmaier am jungen Murauer Mittelfeldmotor Florian Meissnitzer, er schlug im Zweikampf dem Murauer ins Gesicht und dieser erlitt ein Cut auf der Nase und blutete stark. Daraufhin wurde der Judenburger Kapitän mit der gelb-roten Karte in die Kabine geschickt. Von nun an war von den Heimischen nicht mehr viel zu sehen, die Murauer drückten auf einen Treffer und nur 2 Minuten danach fiel der sehenswerte Anschlusstreffer durch Daniel Miedl. Er überhob den Judenburger Goalie geschickt vom Sechzehner ins lange Eck zum 3:1. Nun ging es mehrmals heiß her in der Judenburger Spielhälfte und die Murauer Fans waren auf einmal da. Doch es dauerte bis zur 88. Minute, ehe Benjamin Pressnitz der Anschlusstreffer zum 3:2 gelang. Er versenkte einen Foulfreistoß vom Sechzehner mit wuchtigem Schuss ins Eck. Schon in der Nachspielzeit versuchten es die Murauer mit der Brechstange, langer Ball in den Strafraum hinein, mehrere Schussversuche der Murauer wurden von den Judenburgern geblockt, der Ball kam am Fünfer zu Daniel Miedl und dieser drückte zum vielumjubelten 3:3 Ausgleich ein. Der Jubel war groß im Murauer Lager, doch es war noch nicht vorbei. In der 95. Minute spielten die Murauer einen langen Ball auf Tobias Plattner, dieser war auf und davon und im allerletzten Moment konnte ein Judenburger Abwehrspieler retten, dann war Schluss. Während die Heimischen etwas enttäuscht vom Platz gingen, brandete großer Jubel im Lager der Murauer auf. Alles in allem über die gesamte Spielzeit gesehen, ein gerechtes Remis!

FC JUDENBURG - SVU MURAU 3:3 (3:0)

Torfolge: 1:0 (10. Ritzmaier), 2:0 (24. Zmugg), 3:0 (25. Gruber), 3:1 (72. Miedl), 3:2 (88. Pressnitz), 3:3 (91. Miedl)

Gelb/Rote Karte: Ritzmaier (68. Judenburg)

Photocredit: Richard Purgstaller

Textquelle: SVU Murau

by: Ligaportal/Roo