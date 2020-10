Unzmarkt: Führerlos biegt man in Richtung Herbst-Schlussgerade ein!

Details Freitag, 09. Oktober 2020 16:25

Der SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg verzeichnet in der Oberliga Nord soweit einen holprigen Saisonstart. Zwar gelingt es die Auftaktspartie zuhause gegen Hinterberg zu gewinnen, dann aber setzt es in Judenburg eine deutliche Abreibung. Auch das nächste Heimspiel gegen Bad Mitterndorf kann man für sich entscheiden. Dann folgen bei ESV Knittelfeld und gegen Krieglach aber wiederum zwei Leermeldungen. Daraufhin wird der "Kriegsrat" bei den Murtalern einberufen. Herausgekommen ist, dass man sich einvernehmlich von Trainer Alexandru Liusu trennt.

(Nach einem Jahr bzw. gerade einmal zehn Spielen ist die Ära-Liusu in Unzmarkt-Frauenburg auch schon wieder zu Ende gegegangen)

Die letzten 7 Spiele hat Co-Trainer Martin Leitner das Sagen

Genau ein Jahr lang war der 50-jährige Alexandru Liusu in Unzmarkt-Frauenburg in Amt und Würden. Aus bekannten Gründen hat er es in dieser Zeit nur auf 10 Punktspiele gebracht. 16 Zähler sind es bei einem Torverhältnis von 13:14 in Summe geworden. Er war unter anderem auch schon der starke Mann auf der Seitenoutlinie beim FC Knittelfeld, St. Georgen/Jbg, Pöls, St. Peter/Kbg., ESV Knittelfeld und Judenburg. Zuletzt aber ist der nötige Draht zur Mannschaft, verloren gegangen. Zuletzt beim 4:1-Heimspielsieg gegen Irdning waren die beiden Vorstands-Mitglieder Philipp Ruttnig/Lukas Katzenberger, diejenigen die das Kommando auf der Trainerbank haben. Für das Herbst-Restprogramm ist es angedacht, dass Co-Trainer Martin Leitner außerhalb des grünen Rasens und Emanuel Schalk, am Spielfeld, die Fäden ziehen ziehen sollen. Erst nach Beendigung der Hinrunde hat man es dann auf der Agenda stehen, sich gezielt um einen neuen Chef-Coach umzusehen.

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo