Erste Saisonpleite: Judenburg hat bei den KSV Amateuren das Nachsehen!

In der Oberliga Nord empfing am Freitag der Tabellenfünfte die Kapfenberger SV Amateure in der 7. Runde den Tabellenersten den FC Judenburg. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte Kapfenberger SV Amateure mit 5:3 das bessere Ende für sich. Und auch diesmal sind es die "Jungfalken", die sich den Dreier schnappen können. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Jovic-Truppe auch im fünften Spiel in Serie unbesiegt bleibt. Die Judenburger hingegen müssen die erste Saisonpleite hinnehmen. Was heißt, dass das Gedränge an der Tabellenspitze immer dichter wird. Der Spielleiter war Gernot Kollmann, assistiert wurde er von Stephan Koren und Andre Müller. 100 Zuseher waren in Kapfenberg-Schirmitz mit von der Partie.

(Mit dem Sieg gegen Judenburg haben sich die "Jungfalken" in das Spitzenfeld der Tabelle katapultiert)

Der erste Abschnitt verläuft torlos

Vom Start weg prallen zwei Teams aufeinander, die entsprechend offensiv ausgerichtet sind. Da wie dort hat man es ins Auge gefasst, sich drei Punkte zu krallen. Das Tempo wie auch die Laufbereitschaft sind hoch angesiedelt, demnach kommt es zu einem flott geführten Spiel. Was aber vorerst etwas auf der Strecke bleibt, sind die Tormöglichkeiten. Was daran liegt, dass beide Teams in der Defensive einen hervorragenden Job verrichten. Gelingt es doch einmal die Abwehrreihe zu umkurven, sind mit Sebastian Doppelhofer und Michael Liebfahrt Bischof immer noch zwei verlässliche Torleute zur Stelle. So kommt es dann auch wenig überraschend, dass es mit dem 0:0 in die Halbzeitpause geht.

Die Hausherren mit dem längeren Atem

Auch der zweite Durchgang, insgesamt kommt es gleich zu 11 Verwarnungen, geht eine Partie vonstatten, bei der alles möglich erscheint. Nun verschärft man das Offensivspiel, demnach ist auch mehr Betrieb in der unmittelbaren Gefahrenzone. In der 65. Minute hätte es gut und gerne 0:1 stehen können. Aber nach Pfingstner-Assist bringt Marcel Gruber das Leder nicht im Kapfenberger Gehäuse unter. Je länger die Begegnung dann dauern sollte umso mehr zeigt man sich dann hüben wie drüben mit dem einen Zähler zufrieden. Vor allem bei den Gäste, neben fünf Verletzten fehlt auch der gesperrte Spielmacher Ritzmaier, sieht man die Chance, weiterhin unbesiegt zu bleiben. Aber in der 83. Minute kommt es zum 1:0. Sascha Fischl trifft erneut für seine Farben. Die KSV Amateure bleiben auch auf der Siegerstraße. In der Nachspielzeit beseitigt Davor Tomic die letzten Zweifel - Spielendstand: 2:0.

KSV AMATEURE - FC JUDENBURG 2:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (83. Fischl), 2:0 (91. Tomic)

Stimme zum Spiel:

Dietmar Schöggl, Trainer Judenburg:

"Trotz der Niederlage war das unsere bislang stärkste Saison-Darbietung. Nur schade, dass es letztlich für unsere ersatzgeschwächte Truppe, nicht zumindest zu einem Punkt gerreicht hat."

