Katz & Maus: Kindberg-Mürzhofen ballert Hinterberg vom Platz!

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 18:27

Am 7. Spieltag traf in der Oberliga Nord der FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen auf den SV Central Dancing Hinterberg. Und dabei wurden die Mürztaler einmal mehr ihren Ruf als launische Diva gerecht. So folgte einer unvorhersehbaren Niederlage postwendend wieder eine ganz starke Darbietung. Wie auch diesmal zuhause gegen den Nachzügler, der richtiggehend aus dem Stadion geschossen wurde. Die vordere Tabellenhälfte ist hart umkämpft, dabei mitten drin zu finden, ist die Pitter-Truppe. Gedanken ganz anderer Art beschäftigen hingegen die Hinterberger. Denn die Hausberger-Schützlinge bringen es bislang gerade einmal auf 4 Pünktchen. Der Spielleiterin war Lena Hirtl, assistiert wurde sie von Thomas Paier und Martin Meizenitsch. 150 Zuseher waren im Stadion Kindbergdörfl mit von der Partie.

(Trainer Rene Pitter ist mit Kindberg-Mürzhofen wiederum voll in der Spur)

Hinterberg verbucht Teilerfolge

Zu Beginn der Begegnung gehen die auswärts noch punktelosen Hinterberger recht resolut an die Sache heran. Wenngleich sich sehr rasch herauskristallisieren sollte, woher der Wind weht. Denn mit Fortdauer des Spiels gelingt es den Hausherren immer mehr, das Kommando zu übernehmen. Was gewesen wäre, wenn die Gäste eine ihrer Möglichkeiten genützt hätten, ist nicht relevant. Eben weil diese nach einer gespielten halben Stunde ihr Pulver verschossen haben. Denn mit dem Treffer zum 1:0 in der 32. Minute, es sollte nicht das einzige Erfolgserlebnis von Florian Hoppl an diesem Tag bleiben, hat nur mehr eine Mannschaft das Sagen. Und das ist Kindberg-Mürzhofen, die mit diesem Kantersieg, im Titelkampf wieder auf sich aufmerksam machen können. Noch in der ersten Hälfte kommt es zum 2:0, diesmal kann sich Dominik Leitner in die Schützenliste eintragen.

Die Hausherren können sich austoben

Auch im zweiten Durchgang, insgesamt kommt es nur zu wei gerecht verteilten Verwarnungen, geraten die Gäste dann ganz gehörig unter Druck. In dieser Verfassung wird es für die Hinterberger wohl nicht ganz einfach werden, die Klasse zu halten. Was den Gastgeber aber wenig bis gar nicht tangiert. Mit eineim zielorientierten Angriffsspiel gelingt es noch weitere Tore draufzupacken. Wieder ist es das Angriffsduo Hoppl/Leitner, das erfolgreich in Erscheinung treten kann. In der 53. und 70. Minute gelingt es den "schrecklichen Zwei", den Spielstand auf 4:0 zu erhöhen. Zumindest der Ehrentreffer gelingt den Hinterbergern noch, Luca Makotschnig trifft in der 81. Minute zum 4:1. Was dann aber folgt ist lupenreine Arbeitsverweigerung: Denn in der 91., 92., und 93. Minute gelingt es den Heimischen durch zwei Hoppl-Tore und einen Trost-Treffer, das Endergebnis noch auf 7:1 in die Höhe zu schrauben ...

FC KINDBERG-MÜRZHOFEN - SV HINTERBERG 7:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (32. Hoppl), 2:0 (41. Leitner), 3:0 (53. Hoppl), 4:0 (70. Leitner), 4:1 (81. Makotschnig), 5:1 (91. Hoppl), 6:1 (92. Hoppl), 7:1 (93. Trost)

Photocredit: FC Kindberg-Mürzhofen

by: Ligaportal/Roo