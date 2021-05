Voller Tatendrang: ESV Knittelfeld hat vor die nötigen PS auf Straße zu bringen

Details Mittwoch, 26. Mai 2021 16:19

Seit zwei Spielsaisonen herrscht coronabedingt Ausnahmezustand im steirischen Amateur-Fußball. Nachdem schon die Spielzeit 19/20 nach dem Herbstdurchgang annulliert wurde, passiert, wie man das seit dem 3. Mai weiß, dasselbe nun auch mit dem Spieljahr 20/21. "Des einen Leid, des anderen Freud" - so gibt es auch diesmal wieder keine Auf- bzw. keine Absteiger. Satte 21 von 27 Stimmberechtigten waren für den Abbruch im Unterhaus. Die Deutlichkeit in der Form kommt doch sehr überraschend.

Die Hauptgründe für den vorzeitigen Schlussstrich waren: Terminprobleme wegen möglichen Clustern, Hälfte der Spiele wäre eine Verzerrung der Meisterschaft, zu kurze Vorbereitung bzw. gesundheitliches Risiko, keine genauen Verordnung bezüglich Umkleide, Gastro und Kantinenbetrieb, finanzielle Aspekt (Zusehereinnahmen, Kantinenbetrieb). Wie gehen die steirischen Vereine mit dieser Entscheidung um bzw. wie sieht man der nahen Zukunft entgegen? Hier an dieser Stelle finden die Steirer-Clubs laufend die Möglichkeit ihre Meinung kundzutun. Wenn auch dein Verein da unbedingt nicht fehlen darf, schicke uns einfach ein Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Wir melden uns bei euch.

Das Spieljahr 13 als gutes Omen

Der Knittelfelder Traditionsverein steuert aktuell bereits der 13. Spielsaison infolge, in der Oberliga Nord entgegen. Dabei ist es einmal mehr das Vorhaben für einen Tapetenwechsel zu sorgen, sprich, erstmalig den Sprung in die Landesliga zu bewerkstelligen. ESV Knittelfeld wird man diesbezüglich mit Sicherheit mit auf der Rechnung haben. Mit einer gesunden Mischung aus jungen Löwen bzw. erfolgshungrigen Routiniers, kann das durchaus einmal etwas werden, mit zumindest dem teilnehmen am Titelkampf. Offen ist auch noch die Trainerfrage. Der Sportliche Leiter Martin Rosol, zuletzt erfolgreicher Absolvent der Trainer-A-Lizenz, steht Ligaportal.at Rede und Antwort.

(Geht es nach ESV Knittelfeld, soll das Bild des Torjubels, in der Spielzeit 21/22, möglichst oft vorkommen)

Wie stehen Sie zum heiß diskutierten Thema Abbruch vs. Fortführung der Saison?

"Grundsätzlich bin ich immer für eine sportliche Lösung einer Meisterschaftsentscheidung, auch wenn sie nur zur Hälfte gewertet wird. Dadurch, dass es jedoch eine Winterübertrittszeit gegeben hat, obwohl noch Spiele ausständig waren, hätten sich die Kräfteverhältnisse innerhalb der einzelnen Meisterschaften verändert. In einer derart umkämpften Liga wie unserer (zwischen Platz 1 und Platz 7 liegen 4 Punkte), wäre es mit Sicherheit zu Diskussionen gekommen. Schade ist es natürlich für jene Mannschaften, die jetzt schon großen Vorsprung gehabt haben. Wie man es betrachtet, es gibt kein richtig und kein falsch!"

Wie sehen die Planungen für die nächsten Wochen/Monate aus? Werden bereits Termine für Testspiele vereinbart?

"Die Vorbereitung für den verbleibenden Kader für die Saison 2021/2022 begann am 19. Mai. Wir werden versuchen bis Mitte Juni an der Kondition zu arbeiten (nach dieser langen Pause wohl der wichtigste Baustein). In dieser Zeit werden wir sicher auch das ein oder andere Testspiel bestreiten. Anfang Juli starten wir dann in die Intensivvorbereitung auf die nächste Saison mit 5 bis 6 Tests."

Sind nach der langen Pause Probleme im Nachwuchs entstanden? Muss man einige Abgänge von Kindern oder Ehrenamtlichen verzeichnen?

"Bei uns hat sich in dieser Zeit sehr viel getan. Nachdem der TUS Spielberg im Winter beschlossen hat, aus der gemeinsamen SG auszusteigen, standen wir (die beiden Knittelfelder Vereine), vor einigen offenen Fragen. Letztendlich war jedoch der Entschluss von der TUS, die Geburt einer neuen, engeren Zusammenarbeit der beiden Knittelfelder Traditionsvereine. In vielen Gesprächen und Diskussionen der Verantwortlichen sind die Weichen für eine erfolgreiche Knittelfelder Fußballjugend gestellt worden, von der man in Zukunft mit Sicherheit noch hören wird. Für die kommende Saison stellen wir eine U17 reg., U15 LK, U14, und unter dem Namen Fußballschule U12, U11, U10 U7 und den Fußballkindergarten. Spielorte werden das Stadion Knittelfeld und der Rot Weiss Platz sein."

Fühlt man sich als Verein in dieser schwierigen Phase genügend vom Staat unterstützt oder doch eher allein gelassen?

"Wir als Verein wollten uns von Beginn der Pandemie, nicht nur an Hilfen von außen klammern. Deshalb waren wir sehr innovativ und haben so, diese schwierige Zeit (natürlich auch mit der ein oder anderen Hilfe), relativ gut überstanden. In einer derart schwierigen Zeit ist es vermutlich normal, dass der Amateursport relativ weit hinten auf der Prioritätenliste steht. Ich hoffe nur, dass die Vergaben der Hilfen der Bundesregierung nicht mit der Gießkanne ausgeschüttet wurden, oder vielleicht ein paar Freunderl besser ausgestiegen sind.... Mehr will ich dazu nicht sagen."

Wie sind die Erwartungen hinsichtlich der anstehenden Spielzeit?

"Wir sind optimistisch, dass es 2021/2022 eine einigermaßen normale Meisterschaft geben wird. Vielleicht anfangs noch ein wenig mühsam mit Tests usw., aber immerhin besser, als in den letzten Monaten. Sportlich gesehen wollen wir uns schon im vorderen Drittel plazieren und attraktiven Fußball zeigen."

Wie bewältigte man im Vorstand die letzten Wochen/Monate?

"Hauptsächlich mit telefonieren, Zoom Konferenzen und Whatsapp Gruppen."

Ist man mit dem aktuellen Kader zufrieden oder sind noch Veränderungen geplant?

"Wir sind mit dem aktuellen Kader sehr zufrieden. Voraussichtlich werden uns 2 Spieler verlassen. Diese Abgänge werden wir zu kompensieren versuchen. Wir sind auch mit einigen Spielern in Kontakt."

Gibt es im Verein sonstige aktuelle Themen?

"Wir werden erstmals eine KM2 stellen können, wo Spieler aus unserer Jugend, aber auch junge Talente der Umgebung, die den schritt in die OL wagen, die Möglichkeit haben, sich im Erwachsenenfußbell in Szene setzen zu können. Mit dem einen oder anderen Routinier, wollen wir die Jungs individuell und als Mannschaft weiter bringen. Ziel: immer wieder den ein oder anderen für die KM vorzubereiten.

Weiteres werden wir in den nächsten Wochen einen neuen Trainer für die KM präsentieren können. Auf diesem Weg, wünschen wir Roland Gach, der sich für eine neue Herausforderung in Leoben entschieden hat, alles Gute."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo