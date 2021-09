Leermeldung: Unzmarkt schaut auch gegen Kindberg-Mürzhofen durch die Finger

Details Sonntag, 05. September 2021 05:37

Am 5. Spieltag trafen in der Oberliga Nord der SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg und der FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen aufeinander. Und dabei begegneten sich zwei gleich starke Mannschaften. Die Hausherren waren gut drauf, aber der Plazuverweis in der 25. Minute ließ dann die Partie doch in Richtung Gäste kippen. Die Uzmarkter zeigten sich verärgert über Schiri Popovic, der immer wieder mit nicht nachvollziehbaren Pffiffen auffiel.

Die Hausherren mit dem Blitztreffer

Beide Mannschaften haben den Saisonstart in den Sand gesetzt. Demnach hat man es da wie dort auch auf der Agenda stehen, diesmal das Ganze mit einem Sieg, etwas erträglicher zu gestalten. Vom Start weg schenken einanader beide Mannschaften nichts. Das Offensivspiel wird zur Freude der Zuseher permanent forciert. Nachdem die Unzmarkter durch Vollmann, der einen Elfmeter bereits in der 2. Minute zum raschen 1:o verwertet, scheint der Gastgeber alle Trümpfe in der Hand zu haben. In der 25. Minute wird aber Unzmarkt-Defender Sandro Wieland wegen Foulspiel mit der glattroten Karte frühzeitig duschen geschickt - Halbzeitstand: 1:0.

Die Gäste sorgen für die Trendwende

Der zweite Durchgang wird gerade vom Stapel gelassen, schon blitzt ein 1:1-Gleichstand von der Anzeigetafel. Olschnegger sorgt dafür, dass die Moral der Mürztaler wieder eine Stück weit angehoben wird. Je länger die Partie dann dauern sollte, umso formatfüllender kann sich die Pitter-Truppe ins Bild stellen. Die in Unterzahl agierenden Murtaler verteitigen weg, was möglich ist. Aber gegen die Kindberger Standarts ist dann kein Kraut gewachsen. Beidemale trifft dabei Trost ins Schwarze. Beim 1:2 in der 65. Minute erweist er sich als präziser Freistoßschütze. Als Draufgabe versenkt er in der 86. Minute noch einen Elfmeter zum 1:3-Spielendstand.

SV UNZMARKT - FC KINDBERG-MÜRZHOFEN 1:3 (1:0)

Murstadion, 100 Zuseher, SR: Dalibor Popovic

Torfolge: 1:0 (2. Vollmann), 1:1 (47. Olschnegger), 1:2 (65. Trost), 1:3 (86. Trost/Elfer)

Stimme zum Spiel:

Julian Ruttnig, Sportlicher Leiter Unzmarkt:

"Wir haben sogar die Chance gehabt, in Unterzahl die Partie auf Eis zu legen, Usere jungen Spieler werden in naher Zukunft mehr Verantwortung übernehmen müssen. Die Moral ist in Ordnung, das Problem ist die schwache Punkteausbeute."

