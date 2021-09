Derbytime: Murau und Obdach trennen sich mit einem torlosen Remis

Details Montag, 06. September 2021 05:49

Am 5. Spieltag traf in der Oberliga Nord der SVU Murau auf den FC Obdach. Und dabei war in der ersten Hälfte nur wenig los. Dann aber konzentrierten sich beide Teams auf das Spiel nach vorne. Schon änderte sich der Spielcharakter wesentlich. Nur auf eines wurde dabei vergessen, auf das Toreschießen. So blieb es dann letztlich auch bei der 0:0-Punkteteilung.

Offensiv war wenig Betrieb

Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken des Spieles, sodass große Tormöglichkeiten Mangelware waren. Die erste Torchance hatte Obdach in der 19. Minute aus einem Konter, Thomas Reiter schoß aus etwas spitzem Winkel ins Außennetz. In der 34. Minute gab es Foulfreistoß für Murau 25 m vor dem Obdacher Tor. Simon Mürzl zirkelte den Ball über die Mauer und von der kurzen Stange sprang der Ball wieder ins Feld zurück. Zwei Minuten danach hatten die Gäste eine gute Freistoßmöglichkeit, Murau konnte mit vereinten Kräften einen Treffer verhindern und dann war Halbzeitpause.

Murau verzeichnet gute Gelegenheiten

Der SVU kam stark aus der Kabine, in der 46. Minute spielten die Murauer einen guten Angriff über die Seite mit scharfem Stanglpass von Simon Mürzl vor das Obacher Gehäuse und um Haaresbreite rutschten zwei Murauer am Ball zwei Meter vor dem Tor vorbei. Nur eine Minute danach ein super Auftritt des jungen SVU-Talentes Fabian Seichter auf der Seite, er war auf und davon, überspielte noch einen Verteidiger, ging in den Strafraum hinein und spielte super in den Rückraum auf Daniel Miedl, dessen Schuss aus 11 m vom Obdacher-Schlussmann Schultermandl mit unwahrscheinlichem Reflex über die Querlatte gedreht werden konnte. In der Folge ließen beide Teams in der Abwehr kaum etwas anbrennen. Es gab viele Corner, vor allem für die Gäste, doch die Murauer Abwehr wie auch Torhüter Nico Tockner ließen an diesem Tag keinen Gegentreffer zu.

Werner Palli, Sektionsleiter Murau: Ein gerechtes Unentschieden, obwohl man auf SVU-Seite dem Aluminium und der vergebenen Großchance nachtrauert. Auf der anderen Seite hatten die Gäste in der letzten Viertelstunde ein Dutzend Eckbälle, welche alle gefährlich hereingezirkelt wurden.

Textquelle: SVU Murau

by:Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!