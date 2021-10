Klarer Heimdreier: Souveränes Judenburg demontiert St. Lorenzen!

Details Montag, 04. Oktober 2021 11:12

Judenburg stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog St. Lorenzen mit einem 4:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Die Überraschung blieb aus: Gegen FC Judenburg kassierte SV St. Lorenzen/Kn. eine deutliche Niederlage. Vor etwa 300 Zuschauern, die den Weg ins Stadion Judenburg gefunden hatten, dominierten die Judenburger die Partie am Sonntagnachmittag recht eindrucksvoll, St. Lorenzen hatte dem kaum etwas entgegenzusetzen.

Kevin Klicnik brachte St. Lorenzen in der 32. Minute ins Hintertreffen. Zur Pause behielt Judenburg die Nase knapp vorn. Das 2:0 durch Philipp Mühlhans ließ die Gastgeber zum zweiten Mal im Match jubeln (50.). Mit dem 3:0 durch Alexander Eder schien die Partie bereits in der 53. Minute mit FC Judenburg einen sicheren Sieger zu haben. Markus Zmugg besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Judenburg (75.). Letztlich kam FC Judenburg gegen SV St. Lorenzen/Kn. zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Judenburg macht es sich auf den Aufstiegsrängen gemütlich. Der Angriff von FC Judenburg wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 28-mal zu. Mit dem Sieg knüpfte FC Judenburg an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Judenburg sechs Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Judenburg erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

37 Gegentreffer hat St. Lorenzen mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Oberliga Nord. Die Gäste belegen mit drei Punkten einen Abstiegsrelegationsplatz. Im Angriff von SV St. Lorenzen/Kn. herrscht Flaute. Erst neunmal brachte St. Lorenzen den Ball im gegnerischen Tor unter. In dieser Saison sammelte SV St. Lorenzen/Kn. bisher einen Sieg und kassierte acht Niederlagen. In den letzten Partien hatte St. Lorenzen kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Oberliga Nord: FC Judenburg – SV St. Lorenzen/Kn, 4:0 (1:0)

32 Kevin Klicnik 1:0

50 Philipp Muehlhans 2:0

53 Alexander Eder 3:0

75 Markus Zmugg 4:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!