Spitzenreiter: Judenburg krönt sich mit einem Last-Minute-Sieg zum Herbstmeister

Der FC Judenburg errang im Spitzenspiel einen Sieg über den Tus Krieglach. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für die Gäste - der Siegestreffer fiel erst in der Nachspielzeit.

Die Herbstmeisterschaft geht an den FC Stadtwerke Judenburg

500 Zuseher sorgten für eine tolle Stimmung

Die 500 Besucher im Sportzentrum des EKRO TUS Krieglach durften einem Fußballleckerbissen beiwohnen, bei dem sich beide Teams nichts schenkten. Die Zuseher sahen aber auch eine Gastmannschaft, die ihren Gegner in den ersten 45 Minuten nach Belieben diktierte. Die Gäste wurden aber auch Zeuge, wie sehr ein Assistent eine Partie mit wahnwitzigen Entscheidungen beeinflussen kann, sodass es trotz aller Fairness noch zu einem hitzigen Gefecht wurde. Aber alles nach der Reihe: Nach einem Stangenschuss und einem vergebenen Sitzer von Markus Zmugg in der Anfangsphase sorgte Kevin Klicnik in der 38. Minute per Freistoß für das 0:1. Der Spitzenreiter nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff hätten die Auswärtigen den Sack sofort zumachen können - der Kopfball von Zmugg landete aber neben dem Tor. Jetzt wurden die Heimischen etwas stärker, versuchten die Kontrolle zu erlangen und kamen in Minute 58 auch zum Ausgleich. Laurenz Täubl verwertete den Strafstoß ohne Probleme.

Schiedsrichterassistent Kurt Duschek ließ die Emotionen hochkochen

Jetzt begann sich der Assistent Kurt Duschek in den Fokus zu stellen - er brachte mit seinen Entscheidungen sämtliche Protagonisten am Feld zum Verzweifeln. Die Partie wurde jetzt immer hektischer und die Emotionen gingen hoch. Alle Zeichen standen bereits auf Remis, als Markus Zmugg Judenburg mit seinem Torerfolg in der Nachspielzeit die Führung brachte. Nach einem Eckball traf er zum 1:2 und verhalf seinem Team somit zum Auswärtssieg. Die Gemüter waren jetzt kaum noch zu beruhigen - insgesamt noch vier Gelbe musste der Unparteiische in dieser Phase zücken und zum Abschluss sah Judenburgs Manuel Reiter in der 94. Minute für eine Tätlichkeit die rote Karte. Am Ergebnis änderte sich freilich nichts mehr - Judenburg holte sich die drei Punkte und krönte sich somit selbst zum Herbstmeister.

Stimmen zum Spiel:

Hugo Pfeiffenberger, sportlicher Leiter Judenburg:

„Mit dem Elfer haben wir einen Toten zum Leben erweckt. Wir waren spielerisch über 90 Minuten überlegen. Wir waren die aktivere Mannschaft und deshalb war der Sieg verdient.“

Michael Gärtner, Trainer Krieglach:

„Es war das erwartet schwere Spiel. Wir haben mit allen Mitteln dagegengehalten. Aufgrund der zweiten Hälfte wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen, nicht nur für dieses Spiel – sondern für die ganze Saison.“

Oberliga Nord: EKRO Tus Krieglach-Fußball – FC Judenburg, 1:2 (0:1)

38 Kevin Klicnik 0:1

58 Laurenz Taeubl 1:1

91 Markus Zmugg 1:2

by ReD

Foto: FC Judenburg

