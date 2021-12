Brav & bieder: Bad Mitterndorf mit unauffälliger Hinrunde

Details Mittwoch, 29. Dezember 2021 16:47

137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Ligaportal.at ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden. Von ganz oben in der Tabelle in der Oberliga Nord lacht nach dem Herbst, der FC Judenburg. Mit nur einem Punkt Rückstand lauern aber bereits die KSV Amateure am zweiten Tabellenplatz. Einer megaspannenden Rückrunde sollte demnach nichts im Wege zu stehen. Der ASV Bad Mitterndorf ist mit elf Punkten Rückstand am 7. Tabellenplatz zu finden.

Trainer René Ziller stellt sich den acht Fragen:

WIe ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Es kann immer mehr sein, wir haben nur drei Spiele verloren, die fünf Unentschieden bringen uns halt bei den Punkten nicht viel. Wenn man aber sagen muss, wir haben die Remis auch gegen Mannschaften eingefahren, wo man zuerst einmal was holen muss, sprich Judenburg, Kindberg-Mürzhofen, Trofaiach und Schladming auswärts.“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„„Die Stimmung ist gut, alle im Verein machen das beste aus der Situation.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Bis jetzt haben wir einen Abgang, Pilz Arno wird nach Haus wechseln. Was sich noch ergibt wird man noch sehen, wir möchten vor allem auf junge Spiele aus der Umgebung setzen. Eventuell gibt es auch den einen oder anderen der sich in der Oberliga beweisen möchte“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Handlungsbedarf würde ich nicht sagen, ich möchte einfach einen starken Kader. Natürlich ist unsere torausbeute nicht perfekt gewesen.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Zurzeit sind alle Mann fit bzw. einsatzbereit.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Klarerweise möchten wir unter die Top-3.“

WIe weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Ich hoffe wir können die Saison fertig spielen und müssen nicht nach der Hinrunde abrechnen.“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Judenburg und die KSV Amas werden sich das ausmachen.“

Photocredit: RIPU-Sportfotos

by: Roo

