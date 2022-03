Weiter im Vorwärtsgang: Trofaiach weist Zweiten KSV Amateure zurecht

Details Sonntag, 27. März 2022 14:16

Der FC Trofaiach gewann das Samstagsspiel gegen Kapfenberger SV Amateure mit 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Trofaiach die Nase vorn. Im Hinspiel hatte KSV Amateure nichts anbrennen lassen und war als 5:2-Sieger vom Platz gegangen.

Trofaiach geht entschhlossen an die Aufgabe heran

Die erste gefährliche Chance für den Gastgeber! Nach Heilinger Corner setzt Leitner Toni den Ball via Kopf knapp über die Latte! Besser macht es dann die Rechberger-Truppe auf der Gegenseite. 16. Minute: Dario Sekic trifft zum 0:1 nach einem schweren Fehler von Zekovic! Aber die Trofaiacher wirft derzeit nicht wirklich etwas aus der Bahn. Die Heimischen haben den ersten Schock nach dem Gegentor überwunden! Dennoch bleiben die Kapfenberger extrem giftig! Jeder Fehler wird schnell ausgenutzt! 34. Minute: Nach einem Corner kommt Omerovic zum Schuss aus der zweiten Reihe! Unhaltbar für Thonhofer! 36. Minute: Es steht 2:1! Zivkovic mit einem Bomben Freistoß aus gut 22, 23 Meter, der Tormann kann den Ball nur auf die Querlatte lenken! Häuselhofer ist zunächst noch zu klein, doch Andi Pachner ist zur Stelle und netzt zur Führung ein! Beiderseits kommt es dann noch zu zwei Topchancen - Halbzeitstand aber 2:1.

Die "Jungfalken" geben soweit einen ebenbürtigen Gegner ab

Auch nach dem Seitenwechsel sollte sich an der Charakteristik nichts Gravierendes ändern, Die Lerch-Schützlinge führen zwar die technisch feinere Klinge. Aber die KSV Amateure schaffen es immer wieder gefährlich aufzutreten. Zu einer mitentscheidenden Szene kommt es in der 57. Minute, als Gästespieler Thürschweller wegen Torraubs den roten Karton präsentiert bekommt. Was dann wiederum Vorteile im Lager des FC Trofaiach mit sich bringt. 78. Minute: Matchball jetzt für Omerovic! Er geht super auf das Tor, wird aber im letzten Moment noch entscheidend gestört! so geht der Abschluss hauchdünn am Pfosten vorbei! 80. Minute: Es steht 3:1! Jauk mit einem tollen Pass in die Spitze, Omerovic schaut kurz auf und nascht das Ding unhaltbar ins linke Eck! Super Tor von Omerovic!! Insgesamt ist die Führung mehr wie verdient! Obwohl die Gäste immer dagegen gearbeitet haben, geht spielerisch doch einiges nur in Richtung Gästetor! Nächste 100er für den FCT! Häuselhofer ist nach einem gut getimten Pass auf und davon! Im 1 gegen 1 bleibt Thonhofer im Kapfenberger Tor aber Sieger! Spielendstand: 3:1!

Kurz nach dem Rückrundenstart besetzt der FC Trofaiach mit 28 Punkten den vierten Tabellenplatz. Die Offensive von Trofaiach in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch KSV Amateure war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 36-mal schlugen die Angreifer von FC Trofaiach in dieser Spielzeit zu. Trofaiach sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 9 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Die letzten Resultate von FC Trofaiach konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

In der Tabelle liegt Kapfenberger SV Amateure nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. KSV Amateure baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Trofaiach tritt am kommenden Samstag bei FC Pabst Alko Rb Obdach an, Kapfenberger SV Amateure empfängt am selben Tag FC Judenburg.

Stimme zum Spiel:

Christian Gruber, Obmann Trofaiach:

"Es ist zurzeit eine echte Freude den Jungs beim Kicken zuzusehen. Das ist der Fußball: Einerseits versucht man es mit arrivierten Spielern und hat wenig bis keinen Erfolg damit. Andererseits läuft der Laden auch nach einer Verjüngungskur, wie im Winter geschehen, hervorragend."

Startformationen:

Trofaiach: Tarkan Zekovic - Jakob Moritz, Anton Leitner, Robert Pachner, Andreas Pachner - Eldin Omerovic, Fabian Heilinger, Paul Leitner, Manuel Faschingbauer (K), Grgo Zivkovic - Oliver Häuselhofer

KSV Amateure: Lukas Thonhofer (K) - Nico Seidl, Alexander Kurz, Jonas Thürschweller, Martin Gschiel - Christoph Graschi, Dario Sekic, Erion Krasniqi, Sanel Bajrektarevic, Davor Tomic - Lukas Macher



Stadion Trofaiach, 130 Zuseher, SR: Daniel Schalk

Bilder: FC Trofaiach

© Robert Tafeit

Oberliga Nord: FC Trofaiach – Kapfenberger SV Amateure, 3:1 (2:1)

80 Eldin Omerovic 3:1

36 Andreas Pachner 2:1

34 Eldin Omerovic 1:1

17 Dario Sekic 0:1