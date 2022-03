Auf leisen Sohlen: Sieg in St. Lorenzen - Obdach pirscht sich an Spitze heran

Details Sonntag, 27. März 2022 15:43

St. Lorenzen und FC Obdach lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass SV St. Lorenzen/Kn. eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen Obdach beim Stand von 2:0 zum Sieger gemacht.

Obdach schafft die Basis für den Erfolg

Während es bei St. Lorenzen weiterhin hinten und vorne klemmt, hält der Erfolgslauf bei den Obdachern nach wie vor an. Obwohl, Glanzleistung war das von der Schwendinger-Truppe auch diesmal keine. Aber unterm Strich die Abrechnung passt, genau das zählt aber vorwiegend im Fußball. In der 19. Minute leuchtet ein 0:1 von der Anzeigetafel. Denis Talic bringt die Obdacher mit einem Elfmeter sicher in Führung. Daraufhin finden auch die Hausherren besser in dieses Lokalderby. Marco Früstük lässt eine Kopfballchance ungenützt, daraufhin kommt es zum 0:2. 37. Minute: Nach einem Corner "verfliegt" sich Keeper Dörflinger. Mirko Nikolic nützt die Gunst der Stunde - Halbzeitstand 0:2.

Ein Punkt für St. Lorenzen war in Reichweite

Augenblicke nach dem Seitenwechsel kommt es zum 1:2-Anschlusstor. Nach Sperdin-Vorarbeit ist es Ardian Jasari, der aus kurzer Distanz ins Objekt der Begierde trifft. Aber die Freude über dieses Tor war aufseiten des Gastgebers dann nur von kurzer Dauer. Denn innerhalb von nur drei Minuten sorgt der Tabellendritte für soweit klare Fronten. Zuerst trifft Philipp Kozar per Innenstange zum 1:3 (52.). Danach versenkt Krisztian Kovacs einen Schuss aus 20 Metern zum 1:4. Aber 'aufgeben' ist keine Option für die Früstük-Schützlinge. Vollmann (60.) und Maier per Kopf (76.) verkürzen den Spielstand noch auf 3:4. Zu mehr sollte dann aber nicht mehr reichen. Wenngleich aber eigentlich der eingewechselte Stropnik das 4:4 hätte machen müssen. So bleibt es dann letztlich beim Obdacher 4:3 Auswärts-Derbysieg.

Mit 59 Gegentreffern ist das Schlusslicht die schlechteste Defensivmannschaft der Liga.

Das Konto von FC Obdach zählt mittlerweile 29 Punkte. Damit steht Obdach kurz nach Start der Rückrunde auf einem starken dritten Platz. Die Saisonbilanz von FC Pabst Alko Rb Obdach sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei 9 Siegen und zwei Unentschieden büßte FC Obdach lediglich vier Niederlagen ein.

SV St. Lorenzen/Kn. steckt nach acht Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Obdach mit aktuell 29 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

St. Lorenzen tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei FC WM-Estriche Schladming an. Einen Tag später empfängt FC Pabst Alko Rb Obdach FC Trofaiach.

Stimme zum Spiel:

Rudolf Hollmann, Funktionär St. Lorenzen:

"Schade aber zumindest diesen einen Derbyzähler hätten wir uns schon verdient. Die Art und Weise wie wir die Tore momentan kassieren, ist einfach zu billig. Trotzdem ist die Handschrift des neuen Trainers bereits erkennbar. Bei uns laufen die Vorbereitungen bereits für die anstehende neue Saison."

Startformationen:

St. Lorenzen/Kn.: Johann Dörflinger - Michael Koller, Martin Lerchbacher, Thomas Maier, Marco Früstük - DI Alexander Hollmann , BSc (K), Stefan Sperdin , BSc, Benjamin Vollmann , BA, Prachak Key Karner, Florian Winter - Helmut Haslinger

Fc Obdach: Clemens Schultermandl - Stefan Führer, Christoph Führer, Rene Grininger - Gregor Schaffer, Krisztian Kovacs, Philipp Kozar, Christoph Rieger (K) - Mirko Nikolic, Thomas Michael Reiter, Denis Talic



Birkenstadion 100 Zuseher, SR: Julian Schnur

Bilder: RIPU-Sportbilder.at

© Robert Tafeit

Oberliga Nord: SV St. Lorenzen/Kn. – FC Pabst Alko Rb Obdach, 3:4 (0:2)

76 Thomas Maier 3:4

60 Benjamin Vollmann 2:4

55 Krisztian Kovacs 1:4

52 Philipp Kozar 1:3

46 Ardian Jasari 1:2

37 Mirko Nikolic 0:2

19 Denis Talic 0:1