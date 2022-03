Megastark: "Judenburger B-Elf" liefert gegen Kindberg/Mürzhofen ab

Details Sonntag, 27. März 2022 18:39

Der FC Judenburg erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen. Damit wurde Judenburg der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Die Heimmannschaft hatte mit 5:2 gewonnen.

Judenburg erfüllt die Favoritenstellung

Der FC Judenburg lässt sich am Sonntagnachmittag auch vom FC Kindberg-Mürzhofen nicht aufhalten! Als neutraler Beobachter durfte man sich eine Partie auf Biegen und Brechen vorstellen. Geworden ist es dann eine ziemlich einseitige Angelegenheit. In dieser Verfassung wird den Gach-Schützlingen der Titel wohl nur mehr schwer zu nehmen sein. Auch kadermäßig stark verändert haben die Judenburger das Zepter vom Start weg klar in der Hand. 5. Minute: Alex Eder bedient Markus Zmugg, der verabsäumt es für das rasche 1:0 Sorge zu tragen. Das dann aber in der 31. Minute fällt: Nach einem Eckball ist es Philipp Mühlhans, der am langen Eck per Kopf auf 1:0 stellt. Und Kindberg-Mürzhofen? Nun gut die Mürztaler sind zumeist nur am reagieren anstatt am agieren. Die Pitter-Mannen hat man auch schon spielstärker erlebt - Halbzeitstand: 1:0.

Die Mürztaler stehen auf verlorenen Posten

Auch im zweiten Durchgang haben die Heimischen alles unter bester Kontrolle. Schon im Hinspiel spielt der FCJ mit dem FCK Katz & Maus. Mit 5:2 durften die Murtaler damals die Heimreise antreten. Und auch diesmal beträgt der Torvorsprung drei Treffer. 52. Minute: Nach einem über die rechte Seite rasch vorgetragenen Konter, ist es in letzter Instanz der 21-jährige Levin Pejicic, der für das 2:0 verantwortlich zeichnet. Damit waren die Würfel in diesem Spiel frühzeitig gefallen. Denn die Gästen waren an diesem Tag einfach nicht in der Lage, sich offensiv entsprechend ins Licht zu stellen. Da waren die Judenburger aus einem anderen Holz geschnitzt: Trotz der deutlichen Führung war der Torhunger noch nicht gestillt. Zmugg hat zweimal erneut kein Glück im Abschluss, aber in der 93. Minute kommt es doch noch zum 3:0. Rrezart Halili, eben wie Mateo Leon Mucek erst eingewechselt, bedient diesen, der dann zum dritten Mal für Judenburg einnetzt.

Nach 15 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Judenburg 37 Zähler zu Buche. Die Defensive von FC Judenburg (16 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Oberliga Nord zu bieten hat. Sieben Spiele ist es her, dass Judenburg zuletzt eine Niederlage kassierte.

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen befindet sich mit 22 Zählern kurz vor nach Beginn der Frühjahrssaison im Niemandsland der Tabelle. Der Gast verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und fünf Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft FC Judenburg auf Kapfenberger SV Amateure, Kindberg-Mürzhofen spielt am selben Tag gegen SVU Murau.

Stimme zum Spiel:

Roland Gach, Trainer Judenburg:

"Obwohl wir 5 Stammkräfte vorgeben mussten, ist es gelungen eine starke Performance abzuliefern. Respekt - die Burschen haben einen tollen Job verrichtet! Jetzt gilt der Fokus einzig und allein der nächsten Runde. Denn da warten am Samstag die KSV Amateure auf uns. Das stellt ein echtes "6-Punktespiel" dar."

Startformationen:

Judenburg: Michael Liebfahrt Bischof, Philipp Mühlhans, Albin Berisha, Michael Pfingstner, Markus Zmugg, Kevin Klicnik, Alexander Eder, Martin Fellner, Levin Pejicic, Christian Ritzmaier (K), Egzon Reshani

Kindberg-Mürzhofen: DI Sascha Stradner - Nico Dormann, Dominik Leitner, Kai Tösch, Thomas Schnittler - Luca Schiester, Jakob Pinitsch, Manuel Trost (K), Lukas Katzenberger, Peter Frühwirth - Florian Hoppl



Judenburger Stadion, 250 Zuseher, SR: Mario Vonic

Bilder: RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit

Oberliga Nord: FC Judenburg – FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, 3:0 (1:0)

93 Mateo Leon Mucek 3:0

52 Levin Pejicic 2:0

31 Philipp Muehlhans 1:0