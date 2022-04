Schwendinger-Doppelpack: Obdacher sitzen gegen Murau am längeren Ast

Details Samstag, 16. April 2022 19:17

Am Freitag trafen FC Obdach und SVU Murau aufeinander. Das Match entschied Obdach mit 2:0 für sich. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Pabst Alko Rb Obdach heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften mit Toren gegeizt und trennten sich torlos.

Wenig los in der ersten Hälfte

Wieder nichts Zählbares für den SVU. In der ersten Hälfte spielte der SVU recht gut mit, hatte auch die eine oder andere Tormöglichkeit und ließ hinten kaum etwas anbrennen. Überhaupt waren Torchancen hüben wie drüben eher Mangelware, beide Teams spielten aus einer gesicherten Abwehr heraus und riskierten nichts.

Obdach hat jetzt die Nase vorne

Im zweiten Spielabschnitt wirkten die Obdacher optisch etwas stärker, jedoch zu einer richtigen 100 %-igen kamen auch sie nicht. Dafür musste dann in der 74. Minute ein Elfmeter herhalten. Unachtsamkeit in der Murauer Hintermannschaft, Obdachs Thomas Reiter wurde im Murauer Strafraum angespielt und gefoult. Den Elfer verwertete Stefan Schwendinger sicher zum 1:0. Die Murauer versuchten nun wieder in die Spur zu finden, doch vermochten sie nicht richtig gefährlich vor das Obdacher Tor zu kommen. In der 81. Minute, der nächste Fehler in der Murauer Verteidigung. Krisztian Kovacs mit einem Solo die Cornerlinie entlang und gutem Pass in den Rückraum auf Stefan Schwendinger, dieser vollstreckte mit platziertem Flachschuss aus 16 m zum 2:0 Siegtreffer.

FC Pabst Alko Rb Obdach stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei EKRO Tus Krieglach-Fußball vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SVU Murau FC WM-Estriche Schladming.

Stammformation:

Fc Obdach: Clemens Schultermandl - Mirko Nikolic, David Sapljivi, Christoph Rieger - Gregor Schaffer, Krisztian Kovacs, Philipp Kozar, Stefan Schwendinger, Andreas Kreuzer (K) - Thomas Michael Reiter, Denis Talic

Murau: Nico Tockner - Florian Sperl, Dominic Stock (K) - Simon Mürzl, Fabian Seichter, Tobias Andreas Plattner, Dominic Berger, János Máté Oberländer - Markus Stock, Daniel Miedl, Markus Hebenstreit

Zirbenlandstadion, 300 Zuseher, SR Wolfgang Pucher

by: SVU Murau

Oberliga Nord: FC Pabst Alko Rb Obdach – SVU Murau, 2:0 (0:0)

81 Stefan Schwendinger 2:0

73 Stefan Schwendinger 1:0