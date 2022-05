Erfolgslauf: Kindberg-Mürzhofen bietet sich noch Vizemeister-Chance

Details Samstag, 28. Mai 2022 05:27

Kindberg-Mürzhofen setzte sich standesgemäß gegen ATV Irdning mit 5:2 durch. Pflichtgemäß strich Kindberg-Mürz. gegen Irdning drei Zähler ein. Im Hinspiel hatte FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen keinerlei Probleme mit ATV Gabriel Irdning gehabt und einen 3:0-Erfolg verbucht.

Zwei Runden vor Schluss darf der FC KIndberg-Mürzhofen nun sogar mit dem möglichen Relegationsplatz spekulieren.

Die Gäste spielen wie aus einem Guss

Alle Achtung! Die Bilanz des FC Kindberg-Mürzhofen in den letzten Spielen kann sich durchaus sehen lassen. Von den vergangenen 9 Spielen konnten megastarke 22 Punkte gutgeschrieben werden. Und das bei einem Torverhältnis von 36:14-Toren. Es kommt sogar soweit, dass die Truppe von Trainer Rene Pitter, zwei Runden vor Schluss noch mit Vizemeister-Möglichkeiten behaftet ist. Unter Umständen könnte es der Fall sein, dass sich das noch ausgeht. Ebenso ein positiver Nebeneffekt ist die Tatsache, dass Florian Hoppl mit 20 Volltreffern mittlerweile die Führung in der Schützenliste übernommen hat. In Irdning, das letzte Wort bezüglich des Klassenverbleibs ist dort noch nicht gesprochen übernehmen die Mürztaler vom Ankick weg das Kommando. Innerhalb von 21 Minuten sorgen die Gäste für glasklare Fronten. Florian Hoppl mit einrm Dreierpack (22., 35., 43.) sowie Peter Frühwirth, der ein Tor dazusponsert (29.), stehen dabei im Mittelpunkt des Geschehens - aussagekräftiger Halbzeitstand: 0:4.

Irdning hält die Niederlage im Rahmen

Nach dem Seitenwechsel gelingt es dann den formschwachen Irdninger sich trotz des aussichtslosen Rückstands sehr teuer zu verkaufen. Demzufolge gelingt es den zweiten Durchgang mit 2:1 für sich zu entscheiden. Was aber nicht darüber hinwegtäuscht, dass es in den bisherigen 11 Frühjahrsspielen nur zu 9 Zählern gereicht hat. Auch das Torverhältnis (9:29) zeigt an, dass es für die Wieser-Schützlinge in der Rückrunde nicht wirklich nach Wunsch verläuft. So kommen die Irdninger zwei Runden vor dem Saison-Kehraus in die ungute Lage, eventuell noch um den Klassenerhalt bangen zu müssen. Was davon abhängig sein wird ob die Kalsdorfer die Lawine im Norden von der Regionalliga aus anschieben werden oder nicht. Peter Frühwirth markiert in der 54. Minute das 0:5. Dann aber geht es Kindberg-Mürzhofen in weiterer Folge etwas gemütlicher an. Was dann die Irdninger zur Resultatskosmetik nützen können. Mario Petutschnig (60.) und Kevin Plank (75.) zeicnen letztlich für den 2:5-Spielausgang verantwortlich.

Bilanzen: Es ist einiges an Luft nach oben gegeben

ATV Gabriel Irdning muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. ATV Irdning findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. In der Verteidigung von Irdning stimmt es ganz und gar nicht: 55 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

Bei Kindberg-Mürzhofen präsentierte sich die Abwehr angesichts 40 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (65). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Kindberg-Mürz. in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz.

Der Motor von ATV Gabriel Irdning stottert gegenwärtig – seit sieben Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, wo man insgesamt 44 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den vierten Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Freitag reist ATV Irdning zu Kapfenberger SV Amateure, zeitgleich empfängt Kindberg-Mürzhofen ESV Knittelfeld.

Stimme zum Spiel:

Rene Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Bis zum 5:0 war es wieder schwer in Ordnung! Dann haben wir das Spielen etwas eingestellt. Dann haben wir zwei blöde aber allemal vermeidbare Tore bekommen. Aber so wie schon die letzten Wochen läuft das Werkl, vor allem in der Offensive, unglaublich!"

Startformationen:

Irdning: Christoph Wieser - Hannes Wallner (K), Mario Petutschnig, Fabian Schweiger - Sebastian Paric, Philipp Schweiger, Tobias Dankelmayr, Daniel Mayrhofer, Leon Köll, Manuel Eder - Kevin Plank

Kindberg-Mürzhofen: DI Sascha Stradner - Nico Dormann, Dominik Leitner, Kai Tösch - Luca Schiester, Jakob Pinitsch, Szabolcs Potharn, Manuel Trost (K), Lukas Katzenberger, Peter Frühwirth - Florian Hoppl



ATV Riesneralm-Arena, 100 Zuseher, SR: Can Cetin

Oberliga Nord: ATV Gabriel Irdning – FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, 2:5 (0:4)

