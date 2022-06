Expertentipps 21/22: Wer in der Oberliga Nord die Nase vorne hat

Details Donnerstag, 02. Juni 2022 18:37

Eine allseits beliebte Rubrik, die in jeder Runde in jeder Spielklasse zur Anwendung gelangt, sind die Expertentipps, die von Trainer, Funktionären und Spielern getippt werden. Wie sieht die Rangliste in der Oberliga Nord in dieser Spielzeit eigentlich aus? Gleich vorweg: Die Dreipunkter, für das richtige vorausgesagte Resultat, waren absolute Mangelware. Einen Punkt gab es dafür wenn die 1-2-X-Tendenz passte.

Platz Name Runde Verein Punkte 1. Hugo Pfeiffenberger 11 Judenburg 8 2. Goran Francesevic 17 Trofaiach 7 Ligaportal Experte 22 - 7 4. Rene Pitter 3 Kindberg 6 Siegfried Richter 5 Obdach 6 Rudolf Hollmann 21 St. Lorenzen 6 Philipp Ruttnig 23 Unzmarkt 6 8. Hannes Wendner 6 Trofaiach 5 Markus Kriechbaum 13 Irdning 5 Gerald Griessler 24 Krieglach 5 11. Rudolf Hollmann 1 St. Lorenzen 4 Peter Jarosch 10 Hinterberg 4 Martin Rosol 14 Knittelfeld 4 14. Hugo Pfeiffenberger 2 Judenburg 3 Michael Kautschitz 4 Knittelfeld 3 Ligaportal Experte 7 - 3 Herwig Burgsteiner 8 Schladming 3 Kurt Schwendinger 9 Obdach 3 Dietmar Schöggl 18 Hinterberg 3 Alexander Galler 19 Murau 3 Roland Gach 20 Judenburg 3 22. Kurt Schwendinger 16 Obdach 2 Rene Pitter 15 Kindberg 2 Rene Ziller 12 Mitterndorf 2

© Robert Tafeit