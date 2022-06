Erfolgslauf prolongiert: Schladming brettert auch über Hinterberg drüber

Details Samstag, 04. Juni 2022 08:11

SV Central Dancing Hinterberg blieb gegen FC WM-Estriche Schladming chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Als Favorit rein – als Sieger raus. FC Schladming hat alle Erwartungen erfüllt. Das Hinspiel war in einem 1:1-Remis geendet und damit ohne einen Sieger geblieben.

Schladming erfüllt die Favoritenrolle

Die Schladming-Express düst weiterhin unaufhaltsam durch die Oberliga Nord. Die Frühjahrsbilanz der Planaistädter braucht wahrlich keinen Vergleich zu scheuen. 11 Siege und ein Remis, nur schade für die Burgsteiner-Schützlinge dass die Punktejagd nun dem Ende zugeht. So geht es sich um ein Haar nicht aus, nicht doch noch auf den möglichen Relegationszug aufzuspringen. In der 12. Minute gelingt es Daniel Krammel den Gastgeber mit 1:0 in Führung zu bringen. Er unterstreicht damit seine starke Form, die er nun schon wochenlang konstant an den Tag legt. Die Hinterberger sind zwar bemüht entgegenzuhalten, aber in Summe betrachtet ist man ganz einfach eine Nummer zu klein. Mit dem 1:0 geht es dann ab in die Halbzeitpause.

Für Hinterberg gibt es nichts zu holen

Zu Beginn des zweiten Durchgangs muss dann vorerst Keeper Christian Krenn sein ganzes Können aufbieten, um den möglichen 1:1-Ausgleich zu verhindern. Dann aber sind wieder die Schladminger Herr der Lage bzw. rollt Angriff auf Angriff auf das Gehäuse des Tabellen-Nachzüglers. 63. Minute: Adrian Wass zeichnet für das 2:0 verantwortlich. 70. Minute: Nach Foulspiel von Schlussmann Marcel Pois an Daniel Krammel zeigt der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt. Der Gefoulte selbst markiert mit seinem bereits 20. Saisontreffer das 3:0. Damit aber noch nicht genug: In der 74. Minute kommt es noch zum 4:0. Simon Petscharnig kann sich dabei in die Schützenliste eintragen - zugleich dann auch der Spielendstand.

Bilanzen: Schladming hui - Hinterberg pfui

Das Konto von Schladming zählt mittlerweile 48 Punkte. Damit steht FC WM-Estriche Schladming kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. 14 Spiele währt bereits die Serie, in der FC Schladming ungeschlagen ist.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet Hinterberg den 13. Rang des Klassements. Im Angriff der Gäste herrscht Flaute. Erst 21-mal brachte SV Central Dancing Hinterberg den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich SV Hinterberg schon 19-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Hinterberg die dritte Pleite am Stück.

Am nächsten Freitag reist Schladming zu ASV Bad Mitterndorf, zeitgleich empfängt SV Central Dancing Hinterberg SVU Murau.

Stimme zum Spiel:

Stefan Eckel, Vorstandsmitglied Schladming:

"Hinterberg war sicher in der ersten Halbzeit gleichwertig! In der zweiten haben wir die Tore gemacht! Wenn du vorne dabei bist läuft es einfach! Hinterberg hat probiert aber wir haben das letzte Heimspiel unbedingt gewinnen wollen!"

Startformationen:

Schladming: Christian Krenn (K), Akos Fodor, Leonhard Ettlmayr, Daniel Krammel, Sebastian Auer, Simon Petscharnig, Thomas Weikl, Christoph Schwarz, Adrian Wass, Andre Unterberger, Johannes Felsner

Hinterberg: Marcel Rois - Matthias Mock, Marco Lackmaier (K), Sebastian Aigner, Philip Schweighart, Hans Peter Krobath - Luca Makotschnig, Jan Makotschnig, Patrick Feiel, Oliver Sencar - Jan Luca Pongratz



Area Arena, Schladming, 300 Zuseher, SR: Thomas Ofner

