ESV Knittelfeld: Mit Dietmar Schöggl wurde neuer Trainer bestellt

Details Samstag, 04. Juni 2022 20:37

Vor vier Runden stand der ESV Knittelfeld in der Oberliga Nord plötzlich ohne Trainer da, als Ljubisa Susic in die Landesliga zum SC Bruck/Mur wechselte. Einmal mehr musste dann der sportliche Leiter Martin Rosol als "Feuerwehrmann" einspringen. Der umtriebige Funktionär hat seine Sache sehr ordentlich erledigt. Gelang es bei zwei Niederlagen doch auch zwei Siege einzufahren. Gleichzeitig hielt man bei den Eisenbahnern aber die Augen stets offen. Jetzt im Meisterschaftsfinale präsentierte man mit Dietmar Schöggl, zuletzt Hinterberg, den Nachfolger:

Dietmar Schöggl, der die Oberliga Nord kennt wie kaum ein anderer, wird ab der Saison 22/23 der neue Trainer beim ESV Knittelfeld.

Dietmar Schöggl ist der neue Chefcoach

Der neue starke Mann auf der Kommandobrücke des ESV Knittelfelfeld heißt ab der Spielzeit 22/23 Dietmar Schöggl. Der 54-jährige Fußballkenner war unter anderen schon in St. Michael, Parschlug, Judenburg und Hinterberg auf der Betreuerbank im Einsatz. Er soll mithelfen die Eisenbahner wieder weiter nach vorne in der Tabelle zu hieven. Dazu Martin Rosol: "Es ist für uns die optimale Lösung. Mit ihm gemeinsam werden wir den eingeschlagenen Weg weiter gehen. Wir sind froh mit einem Trainer in die nächste Saison zu gehen, der die OL Nord in und auswendig kennt. Wir sind zuversichtlich, dass wir erfolgreich in die Zukunft gehen werden". - so der Sportchef. Die Knittelfelder lassen die Spielzeit am kommenden Wochenende zuhause gegen die KSV Amateure ausklingen.

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit