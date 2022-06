Kuriosum: Mit dem Erreichen der Relegation folgt die Trainer-Kündigung

Details Sonntag, 12. Juni 2022 13:44

Beim an sich bestens strukturierten Kapfenberger Sportverein ticken die Uhren anscheinend anders. Wie sonst ist es zu erklären, dass ein erfolgreich agierender Trainer vor dem letzten Spiel, der zweite Tabellenplatz war bereits in Stein gemeißelt, kurzerhand die Kündigung präsentiert bekommt. Passiert ist das Ganze in der Oberliga Nord, bei den KSV Amateuren. Der Akteur der trotz erfolgreicher Arbeit kurzerhand vor die Tür gesetzt wurde ist der UEFA-A-Lizenz-Coach Josef Rechberger.

Wurde trotz des Erfolgs vom Verein verabschiedet: Trainer Mag. Josef Rechberger

Die Nachricht der Kündigung war ein Keulenschlag

Der 42-jährige Volksschullehrer Mag. Josef Rechberger, der die Sportwissenschaft abgeschlossen hat, war äußert erfolgreich unterwegs. Umso verwunderlicher kommt dann am Donnerstag-Abend beim Abschluss-Training vor dem letzten Spiel in Knittelfeld, auch die Kündigung, die ihm von den Verantwortlichen auf den Tisch geknallt wird. Dazu der sympathische Trainer: "Ich war völlig vor den Kopf gestoßen. Alles war soweit schon fokussiert auf die Relegationsspiele und dann das." Auch bei der Mannschaft hat das völliges Unverständnis hervorgerufen. Das Spiel gegen ESV Knittelfeld wurde übrigens mit 3:2 gewonnen. Kommende Woche besteht die Möglichkeit in die Landesliga aufzusteigen. Dabei geht es Dienstag/Freitag in der Relegation gegen den SC Liezen. Wer dann auf der Betreuerbank Platz nimmt wird sich weisen. Und Rechberger noch abschließend: "Es gab keine Auseinandersetzung und auch keinen sonstigen Reibungspunkt. Ich wünsche den KSV Amateuren natürlich das Beste bzw. den Ligaaufstieg. Ich bin für weitere Fragen stets erreichbar bzw. ist es mein Vorhaben, bald wieder auf einer Trainerbank Platz zu nehmen." Seine bisherigen Trainerstationen neben den Amas: St.Barbara, Rapid Kapfenberg, Kindberg und Weiz. Die Erfolge dabei waren: Meister Oberliga Nord und Vizemeister Unterliga Nord B.

Fotocredit: privat

© Robert Tafeit