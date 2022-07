Kindberg-Mürzhofen: Eine Titelkampf-Teilnahme ist durchaus vorstellbar

Details Montag, 11. Juli 2022 12:28

An sich war der FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen eine Mannschaft die permanent in der Landesliga zu finden war. Bis zum Jahr 2007 waren die Mürztaler satte 21 Jahre fester Bestandteil in der höchsten steirischen Spielklasse. Dann aber hat es nur zu zwei Kurzauftritten gereicht. Aktuell hat man die siebente Saison infolge in der Oberliga Nord vor der Brust. Zuletzt gelingt es dort durchaus gute Figur abzugeben. Was dann Appetit auf mehr macht. Gelingt es dort anzuschließen wo man zuletzt aufgehört hat, zählt Kindberg-Mürzhofen mit Sicherheit mit dazu zu den Titelanwärtern. Trainer Rene Pitter stellt sich den 9 Ligaportal-Fragen:

Trainer Rene Pitter sind mit Kindberg-Mürzhofen durchaus Titelchancen einzuräumen.

Ligaportal: Wie ist die abgelaufene Saison zu bewerten?

Rene Pitter: "Mit Platz 4 und den erreichten 50 Punkten können wir durchaus zufrieden sein! Wobei dennoch einiges mehr möglich gewesen wäre. Vor allem die Rückrunde war Top als zweitbeste Mannschaft!"

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Rene Pitter: "Ganz klar unsere offensive Spielweise, was auch die 77 erzielten Tore zeigen! Erfreulich ist auch das wir den Torschützenkönig Hoppl Florian stellten! Dennoch sind wir auch dabei die Defensive zu stabilisieren um weniger Gegentore zu bekommen!"

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Rene Pitter: "Wir haben insgesamt 6 Spieler zu uns geholt: Putzi Stefan (Bruck), Gwandner Jonas (Bruck), Fraiss Mathias (St. Barbara), Fuchs Florian (Strallegg), Prochazka Tobias (Mürzzuschlag) und Jonas Sander (GAK). Dagegen steht 1 schmerzhafter Abgang; Dormann Nico (zu Bruck)."

Ligaportal: Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

Rene Pitter: "Wir haben uns nochmals in der Offensive verstärkt um breiter aufgestellt zu sein und in der Defensive haben wir auch nachgelegt!"

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Rene Pitter: "Zur Zeit sind alle fit und voll im Training!"

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die neue Spielzeit gesetzt?

Rene Pitter: "Wir wollen an das gute Frühjahr anschließen und dieses noch topen! Wir wollen ganz vorne dabei sein!"

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Rene Pitter: "Schladming, St. Michael, Rottenmann."

Ligaportal: Mit dieser Person würde ich gerne einmal auf ein Getränk gehen?

Rene Pitter: "Da gibt es keine bestimme Person!"

Ligaportal: Diese Mannschaft wird das Rennen um den WM-Titel in Katar machen?

Rene Pitter: "Frankreich wird der Top Kandidat auf den Titel sein!"

Meisterschaftsstart:

(5. August, 19:00 Uhr)

Irdning - Kindberg/Mürzhofen, Thörl - Schladming, Trofaiach - KSV Am., Obdach - Murau, St. Peter/K. - St. Michael, Bad Mitterndorf - Rottenmann, ESV Knittelfeld - Krieglach

