Schladming: Es gilt den Erfolgslauf vom Frühjahr fortzusetzen

Beim FC Hohenhaus Tenne Schladmingwar es in den letzten Jahren der Fall, dass man permanent zwischen der Oberliga Nord und der Unterliga Nord A pendelte. Gegenwärtig ist es so, dass man die fünfte Saison infolge in der OLN vor der Brust hat. Die Planaistädter waren zumeist dort dabei, wo die Musik spielt. Aber für den ganz großen Coup sollte es letztlich noch nicht reichen. Auch die letzte Performance braucht den Vergleich nicht zu scheuen. War es doch im Frühjahr 2022 gelungen, von den möglichen 39 Punkten, satte 37 auf die Habenseite zu bringen. Demzufolge zählen die Schladminger wohl auch diesmal wieder zu den ganz heißen Eisen, was den Titelkampf anbelangt. Vorstands-Mitglied Stefan Eckel stellte sich den 9 Ligaportal-Fragen:

Von links: Sportlicher Leiter Werner Krammel, Akos Fodor, Andre Unterberger und Kassier Hans Hutegger.

Ligaportal: Wie ist die abgelaufene Saison zu bewerten?

Stefan Eckel: "Mit 3 Siegen aus 3 Spielen sind wir gut in die Meisterschaft gestartet! Danach hatten wir leider einige Ausfälle die uns aus der Spur geworfen haben! Im Frühjahr ist der Knoten aufgegangen und unsere Jungs haben die Erwartungen mehr als erfüllt!"

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Stefan Eckel: "Die Stärken liegen in dem Zusammenhalt der Mannschaft und das der Kader unverändert bleibt und wir somit mit einer eingespielten Mannschaft an den Start gehen können. Hebel muss man nach so einer hervorragenden Saison nicht wirklich drehen, wir sind aber im Verein bemüht auch für die Zukunft vorbereitet zu sein und mit Weitblick unsere Jugend zu fördern um auch in den nächsten Jahren diesen Standart zu ermöglichen."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Stefan Eckel: "Mit Max Gebauer einem Nachwuchstalent von der Akademie Waidhofen an der Ypps konnten wir einen zusätzlichen Tormann aus der Region verpflichten. Im Winter sind uns mit Andre Unterberger und Akos Fodor zwei absolute Wunschtransfers schon gelungen."

Ligaportal: Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

Stefan Eckel: "Der Kader bleibt gleich wie im letzten Jahr. Wir werden aber die Augen offen halten und wenn wir einen Spieler finden der in unser Gefüge passt verpflichten."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Stefan Eckel: "Mit Martin Reiter haben wir noch bis in den Herbst einen Langzeitverletzten. Ansonsten sind alle fit und bereits im Training."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die neue Spielzeit gesetzt?

Stefan Eckel: "Wir wollen vorne mitmischen und einen Top 5 Platz erreichen."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Stefan Eckel: "KSV, Rottenmann und Kindberg. Ich denke aber das die Liga noch ausgeglichener ist als letztes Jahr und jeder jeden schlagen kann."

Ligaportal: Mit dieser Person würde ich gerne einmal auf ein Getränk gehen?

Stefan Eckel: "Definitiv mit Martin Hinteregger auf ein Bier."

Ligaportal: Diese Mannschaft wird das Rennen um den WM-Titel in Katar machen?

Stefan Eckel: "Ich denke Frankreich, würde mir aber Brasilien wünschen."

Meisterschaftsstart:

(5. August, 19:00 Uhr)

Irdning - Kindberg/Mürzhofen, Thörl - Schladming, Trofaiach - KSV Am., Obdach - Murau, St. Peter/K. - St. Michael, Bad Mitterndorf - Rottenmann, ESV Knittelfeld - Krieglach

Oberliga Nord Ab/Zugänge

