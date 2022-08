3:1 Heimsieg: Kindberg-Mürzhofen bleibt vorne

Details Samstag, 13. August 2022 13:59

SV AquaFux Thörl hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 1:3-Niederlage gegen FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Für Kindberg-Mürzhofen ist dieser Sieg gleichbedeutend mit der Beibehaltung der Tabellenführung.

Lukas Katzenberger traf zur 2:1 Führung

350 Zuseher waren im Storchennest Kindberg mit von der Partie

In den ersten zwanzig Minuten tat sich in dieser Begegnung recht wenig, die beiden Mannschaften neutralisierten sich weitgehends gegenseitig. Jonas Sander brachte sein Team in der 28. Minute nach vorn und traf zur 1:0 Führung für die Hausherren. Die passende Antwort hatte Marcel Ofner nur wenige Minuten parat, als er in der 31. Minute zum Ausgleich traf. Bei diesem Treffer wurden die Gastgeber nach allen Regeln der Kunst ausgekontert.

Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Lukas Katzenberger aufseiten von Kindberg-Mürzhofen das 2:1 (45.). Mit einem Tor Vorsprung für die Gastgeber ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Kindberg-Mürzhofen bewies Effizienz - machte aus zwei Chancen drei Tore

Auch nach dem Wiederbeginn geizte die Partie mit Highlights. Jakob Pinitsch schoss die Kugel zum 3:1 für den Ligaprimus über die Linie (74.) und sorgte für die Vorentscheidung. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:1 zugunsten von Kindberg-Mürzhofen.

Der nächste Gegner von Kindberg-Mürzhofen heißt St. Peter am Kammersberg. Gespielt wird am 20.08.2022 um 17 Uhr im Josef-Leitner Stadion. Als Nächstes steht dem SV AquaFux Thörl der ASV Bad Mitterndorf gegenüber (Freitag, 19:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Rene Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Das war eine richtig kampfbetonte Partie. In der ersten Hälfte hat uns Thörl etwas die Schneid abgekauft. Wir haben diesmal aus zwei Chancen drei Tore gemacht. Obwohl der Sieg sicherlich nicht schön anzusehen war, nehmen wir ihn aber natürlich sehr gerne mit!"





Startformationen:

Kindberg-Mürzhofen: DI Sascha Stradner - Michael Olschnegger, Dominik Leitner, Kai Tösch, Thomas Schnittler - Stefan Putzi, Szabolcs Potharn, Manuel Trost (K), Jonas Sander - Florian Hoppl, Lukas Katzenberger

Thörl: Nicola Pichelbauer - Nico Seidl, Ryan Hernaus, Kevin Schreiner - Dominik Rodler, Noel Kaltenegger, Raimund Lenger (K), Julian Stabelhofer, Marcel Ofner - Matthias Pagger, Andreas Kriegl

Oberliga Nord: FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen – SV AquaFux Thörl, 3:1 (2:1)

74 Jakob Pinitsch 3:1

45 Lukas Katzenberger 2:1

31 Marcel Ofner 1:1

28 Jonas Sander 1:0

Foto: Richard Purgstaller