Erfolgslauf prolongiert: ESV Knittelfeld weist auch Murau zurecht

Am 3. Spieltag traf in der Oberliga Nord der ESV "Fliesen&Stein Stojcevic" Knittelfeld auf den SVU Murau. Und dabei gelang es den Eisenbahnern den dritten Sieg im dritten Spiel einzufahren. Im Gegensatz zu den Murauern, die nach dieser erneuten Leermeldung weiter ohne Punkte dastehen.

Michael Platzer konnte sich beim Knittelfelder Heimsieg einmal in die Schützenliste eintragen.

Die Murauer mit der Halbzeitführung

Vom Start weg sind es die Schöggl-Mannen die das Spiel soweit kontrollieren. Aber die Murauer verstehen es geschickt zu verteidigen, wonach die ESV'ler immer wieder vergeblich anlaufen. Demnach sind gute Tormöglichkeiten in der ersten Hälfte auch dünn gesät. Einzig Ilija Tomic auf Seiten der Hausherren macht mit einem Lupfer auf die Querlatte auf sich aufmerksam. Bei den Gästen ist die Effizienz zuhause. Denn aus der einzigen Torchance gelingt es in der 35. Minute in Führung zu gehen. David Fixl kann sich dabei in die Schützenliste eintragen. Das 0:1 ist dann zugleich auch der Halbzeitstand.

Die Knittelfelder lassen nun Ball und Gegner laufen

Im zweiten Durchgang erhöht der Gastgeber dann das Tempo. Die Murauer haben nun alle Hände voll zu tun, um sich den Angriffen der Knittelfelder entgegenzustemmen. 48. Minute: Es steht 1:1! Ilija Tomic, im Sommer von Zeltweg gekommen, wird durch die Mitte angespielt, der Rest ist dann Formsache. 54. Minute: Erneut steht Tomic im Fokus. Diesmal trifft er mit einem Freistoßball aus 20 Metern zum 2:1 ins Schwarze. Die Murauer haben nun wenig zu bestellen. Nach einer gespielten Stunde ist dann bereits der 3:1-Spielendstand gegeben. Michael Platzer hat dabei wenig Mühe das Runde ins Eckige zu befördern. Danach finden Weinberger und Nikolic gute ESV-Chancen vor. In Summe betrachtet ein hochverdienter Knittelfelder Heimerfolg.

ESV KNITTELFELD - SVU MURAU 3:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (35. Fixl), 1:1 (48. Tomic), 2:1 (54. Tomic), 3:1 (60. Platzer)

Stimme zum Spiel:

Martin Rosol, Sportlicher Leiter ESV Knittelfeld:

"Wir waren praktisch das gesamte Spiel hinweg das bestimmende Team. Vor allem in der zweiten Hälfte war das Auftreten sehr dominant. Bei etwas mehr Nachdruck hätte der Sieg auch höher ausfallen können."

Startformationen:

Knittelfeld: Markus Karner - Andreas Stocker, Markus Hochfellner, Siegfried Rasswalder, Patrick Berner - Christian Zachorjansky (K), Adrian Zaharia, Jan Luca Pongratz, Ilija Tomic - Dejan Nikolic, Michael Platzer

Murau: Nico Tockner - Pascal Streibl, Dominic Berger, Dominic Stock (K) - Simon Mürzl, Matthias Brugger, Fabian Seichter, Florian Sperl, David Fixl - Daniel Würger, Simon Johann Czach

Knittelfelder Sportzentrum, 150 Zuseher, SR. Peter Hegedüs

Fotocredit: RIPU

by: Roo