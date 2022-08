Mit leeren Händen: Für Absteiger St. Michael gibt es in Trofaiach nichts zu holen

Details Sonntag, 21. August 2022 14:46

St. Michael steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen Trofaiach mit 1:3.

Trofaiach fightet den Absteiger nieder

Erste Halbzeit war Trofaiach leicht überlegen mit einigen Chancen ohne erfolgreichen Torabschluss. In der zweiten Hälfte legen die Trofaiacher gleich los und gehen durch Tragler in die Führung. Genau als die Gastgeber in der Offensive waren schafften es die Gäste aus einem Standard einen Ausgleich zu erzielen. Einige Minuten später kamen St. Michael durch ihre Landesliga-Erfahrung zur nächsten Top-Chance. Der Trofaiacher Tormann Sturm hielt aber diesen Elfmeter und gab seiner Mannschaft den entscheidenden Push für die letzte halbe Stunde. Und tatsächlich machten die Trofaiacher innerhalb von drei Minuten zwei Tore durch Leitner P. und Rabensteiner. Somit war das Derby-Spiel entschieden und die Trofaiacher freuten sich über drei verdiente Punkte.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte FC Trofaiach im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist St. Michael auf Platz neun abgerutscht. Drei Spiele und noch kein Sieg: Die Gäste warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am kommenden Freitag trifft Trofaiach auf FC Hohenhaus Tenne Schladming, ESV St. Michael spielt tags darauf gegen ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld.

Startformationen:

Trofaiach: Nik Sturm - Anton Leitner, Robert Pachner, Andreas Pachner - Paul Leitner, Philipp Rabensteiner (K), Marcel Jauk, Daniel Tragler, Grgo Zivkovic - Eldin Omerovic, Samuel Magerl

St. Michael: Lukas Neureiter - Julian Jungwirth, Markus Waldsam (K), Marco Lackmaier, Jan Schatzl, Patrick Feiel, Lukas Karner - Prachak Key Karner, Sascha Troger, Tobias Breidler, Andre Posch -



Sportplatz Trofaiach, 150 Zuseher, SR: Franz Krainer

Fotocredit: FC Trofaiach

by: Roo

Oberliga Nord: FC Trofaiach – ESV St. Michael, 3:1 (0:0)

70 Philipp Rabensteiner 3:1

67 Paul Leitner 2:1

58 Julian Jungwirth 1:1

48 Daniel Tragler 1:0