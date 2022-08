Erfolgslauf hält an: Kindberg-Mürzhofen weist auch Obdach zurecht

Details Samstag, 27. August 2022 08:55

Nichts zu holen gab es für FC Pabst Alko Rb Obdach bei FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 3:1.

Die Truppe von Trainer Rene Pitter hat mit 3 Siegen und einem Remis bestens in die Spur gefunden.

Obdach bringt das Remis in die Pause

Manuel Trost brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Kindberg-Mürzhofen über die Linie (21.). Der Gastgeber war das klar bestimmende Team. Trotzdem gelang es den Murtalern in weiterer Folge auszugleichen. Stefan Schwendinger schoss für FC Obdach in der 39. Minute das erste Tor per Elfmeter. 1:1-Unentschieden lautete der Zwischenstand nach dem ersten Abschnitt.

Die Hausherren sorgen für klare Fronten

Obdach musste den Treffer von Florian Hoppl zum 2:1 hinnehmen (55.). Thomas Schnittler versenkte die Kugel zum 3:1 für Kindberg-Mürz. (73.). Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich. Aufgrund der gegebenen Spielanteile ging der Heimerfolg soweit vollauf in Ordnung.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Kindberg-Mürzhofen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Kindberg-Mürz. weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

FC Pabst Alko Rb Obdach findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Die bisherige Saisonbilanz der Gäste bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen tritt am kommenden Samstag bei FC Trofaiach an, FC Obdach empfängt am selben Tag ASV Bad Mitterndorf.

Stimme zum Spiel:

Rene Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Wir hatten von Anfang an das Spiel klar im Griff! Das Gegentor resultierte aus einem Elfmeter! Mit etwas mehr Nachdruck wäre auch ein höherer Sieg möglich gewesen! Ich wünsche den Beiden verletzten Spielern der Obdacher Alles Gute und baldige Genesung!"

Startformationen:

Kindberg-Mürzhofen: DI Sascha Stradner - Michael Olschnegger, Dominik Leitner, Kai Tösch, Thomas Schnittler - Stefan Putzi, Florian Fuchs, Jakob Pinitsch, Manuel Trost (K) - Florian Hoppl, Lukas Katzenberger

Obdach: Clemens Schultermandl - Stefan Führer, Stefan Meusburger, David Sapljivi, Christoph Rieger - Krisztian Kovacs, Stefan Schwendinger, Andreas Kreuzer (K), Luca Elias Reichhold, Thomas Pabst - Denis Talic



Stadion Kindbergdörfl, 150 Zuseher, SR: Andre Wiedner

Fotocredit: FC Kindberg-Mürzhofen

by: Roo

Oberliga Nord: FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen – FC Pabst Alko Rb Obdach, 3:1 (1:1)

73 Thomas Schnittler 3:1

55 Florian Hoppl 2:1

39 Stefan Schwendinger 1:1

21 Manuel Trost 1:0