Leaderposition: Schladming bleibt auch gegen Trofaiach unbesiegt

Details Samstag, 27. August 2022 09:41

Am 4. Spieltag traf in der Oberliga Nord der FC Hohenhaus Tenne Schladming auf den FC Stadtwerke Trofaiach. Dabei gelang es den Planaistädtern den 4. Sieg im 4. Spiel einzufahren. Saisonübergreifend sind die Schladminger nun schon seit 19 Spielen unbesiegt.

Schladminger Mannschaftsstütze: Simon Petscharnig

Schladming legt die Basis für den Erfolg

In dieser Verfassung sind die Schladminger wohl zweifelsohne zu den engsten Titelkanditaten zu zählen. So gelingt es auch die spielstarken Trofaiacher in die Schranken zu weisen. In der ersten halben Stunde begegnen einander zwei Teams auf Augenhöhe. Danach gelingt es dem Gastgeber ein Schäuferl nachzulegen. Sebastian Auer (39.) und Adrian Wass per Elfmeter (45.) zeichnen letztlich für den 2:0-Halbzeitstand verantwortlich.

Die Trofaiacher Bemühungen bleiben unbelohnt

Im zweiten Durchgang stellen sich die Gäste dann formatfüllender ins Bild. Wenngleich aber die Schladminger soweit alles unter Kontrolle haben. Tormöglichkeiten sollten sich beiderseits bieten. Aber mit vereinten Kräften können sich die Defensiv-Abteilungen soweit schadlos halten. Mit der Ausnahme in der 90. Minute, da gelingt es den Trofaiachern per Strafstoß auf 2:1 zu verkürzen, Torschütze ist Grgo Zivkovic. Zu mehr sollte es dann für die Gäste nicht mehr reichen. Schladming gelingt es die Tabellenführung erfolgreich zu verteidigen - Spielendstand: 2:1.

FC SCHLADMING - FC TROFAIACH 2:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (39. Auer), 2:0 (45. Wass/Elfer), 2:1 (90. Zivkovic/Elfer)

Stimme zum Spiel:

Stefan Eckel, Funktionär Schladming:

"Nach 30 ausgeglichenen Minuten haben wir das Spiel an uns gerissen! Und in der 40 Minute das 1:0 gemacht! Kurz vor der Pause nach einem Elfmeter das 2:0. Trofaiach war der erwartet sehr schwere Gegner und hat uns das Leben nicht leicht gemacht! In der zweiten Halbzeit hatten wir einige gute Chancen die wir nicht genutzt haben! Am Ende noch das 2:1 durch einen Elfmeter! Am Ende doch ein verdienter Sieg für uns!"

Startformationen:

Schladming: Christian Krenn (K), Johannes Felsner, Leonhard Ettlmayr, Akos Fodor, Daniel Krammel, Sebastian Auer, Thomas Weikl, Adrian Wass, Simon Petscharnig, Christoph Kollau, Christoph Schwarz

Trofaiach: Nik Sturm - Jakob Moritz, Anton Leitner, Robert Pachner, Andreas Pachner - Paul Leitner, Philipp Rabensteiner (K), Daniel Tragler, Grgo Zivkovic - Eldin Omerovic, Samuel Magerl

Area Schladming, 450 Zuseher, SR: Rene Feldbaumer

Fotocredit: RIPU

by: Roo