Erste Pleite ausgefasst: ESV Knittelfeld verliert in St. Michael

Details Sonntag, 28. August 2022 11:44

Am 4. Spieltag traf in der Oberliga Nord der ESV St. Michael auf den ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld. Und dabei gelang es dem Oberliga-Absteiger den ersten vollen Erfolg gutzuschreiben. Die Knittelfelder ihrerseits mussten nach drei Siegen die erste Niederlage hinnehmen.

St. Michael mit dem Blitztreffer

Das Spiel war gerade einmal angepfiffen worden, schon steht es 1:0. Christoph Bracher versteht dabei Unstimmigkeiten in der Defensive der Eisenbahner auszunutzen. Was die Schöggl-Truppe in weiterer Folge dazu veranlasst ordentlich auf das Tempo zu drücken. Nikolic, Pongratz und Weinberger bringen das Runde aber nicht im Eckigen unter. Der Gastgeber besinnt sich vorerst darauf den knappen Vorsprung zu verwalten - Halbzeitstand: 1:0.

Knittelfelder Bemühungen bleiben unbelohnt

Am Spielcharakter sollte sich dann vorerst im zweiten Durchgang nichts Gravierendes ändern. Man begegnet einander weiterhin durchaus auf Augenhöhe. 68. Minute: Es kommt zum 1:1-Ausgleich. Patrick Feiel befördert das Leder dabei unglücklich ins eigene Tor. Danach steht die Begegnung Spitz auf Knopf. In der 81. Minute geht St. Michael wiederum in Führung. Tobias Bracher verwertet einen Elfmeter zur 2:1-Führung. Was die Gäste dazu veranlasst noch einmal alles nach vorne zu werfen. Aus einem Konter resultiert dann in der 91. Minute das 3:1. Mit seinem zweiten Tor zeichnet Tobias Bracher für den 3:1-Spielendstand verantwortlich.

ESV ST. MICHAEL - ESV KNITTELFELD 3:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (1. Ch. Bracher), 1:1 (68. Feiel/ET), 2:1 (81. T. Bracher/Elfer), 3:1 (91. T. Bracher)

Stimme zum Spiel:

Martin Rosol, Sportlicher Leiter ESV Knittelfeld:

"Echt schade, so ein Spiel zu verlieren. Heute wäre St. Michael zu knacken gewesen. Wir waren über weite Strecken das bessere Team, waren aber vor dem Tor nicht effizient genug. Anders St. Michael, die aus sehr wenig, 3 Tore machten. Auch das ist Klasse."

Startformationen:

St. Michael: Lukas Neureiter - Julian Jungwirth, Markus Waldsam (K), Thomas Waldsam, Jan Schatzl, Lukas Karner - Sascha Troger, Tobias Bracher, Tobias Breidler - Stefan Tschabuschnig, Christoph Bracher

Knittelfeld: Markus Karner - Andreas Stocker, Niklas Gally, Markus Hochfellner, Siegfried Rasswalder - Christian Zachorjansky (K), Adrian Zaharia, Jan Luca Pongratz, Ilija Tomic - Dejan Nikolic, Patrick Weinberger

Stadion St. Michael, 100 Zuseher, SR: Senaid Covic

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo