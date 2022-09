Scharfschützen: Leader Schladming überrollt auch ESV Knittelfeld

Details Samstag, 03. September 2022 09:26

Am 5. Spieltag traf in der Oberliga Nord der ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld auf den FC Hohenhaus Tenne. Dabei traf der Vierte auf den Ersten. Drei Punkte Differenz trennen die beiden Mannschaften.

Die Schladminger Torschützen in Knittelfeld: Adrian Wass (2), Andre Unterberger, Sebastian Auer und Leonhard Ettlmayr (von links)

Schladming in toller Geberlaune

Saisonübergreifend seit 19 Spielen schwimmt der FC Schladming nun bereits auf der Erfolgswelle. Demnach ist der Leader auch in Knittelfeld mit der Favoritenrolle behaftet. Aber zu Beginn der Begegnung sind es die Eisenbahner, die die Nase vorne haben. Dejan Nikolic ist es der den Gastgeber bereits in der 9. Minute mit 1:0 in Führung bringt. Was die Schladminger aber herzlich wenig tangiert. Man zieht das gewohnt starke Spiel auf. Mit dem schnellen Umschalten bringt man die Hausherren immer wieder in Verlegenheit. Innerhalb von 25 Minuten gelingt es auf 1:4 davonzuziehen. Vor allem nach Eckbällen brennt der Hut im Strafraum der ESV'ler immer wieder. Auer (12.), Wass (18.), Ettlmayr (22.) und Unterberger (37.) können sich dabei in die Schützenliste eintragen - Halbzeitstand: 1:4.

Knittelfeld steht auf verlorenen Posten

Im zweiten Durchgang nach einer Systemumstellung, gelingt es den Knittelfeldern dann, das Spiel offener zu gestalten. Wenngleich sich die Schladminger schon darauf beschränken das Resultat einmal zu halten. In der 70. Minute kommt es dann noch zum 1:5. Nach Handspiel im Strafraum sieht der Knittelfelder Zacharia den Gelb/Roten Karton. Den dafür verhängten Elfmeter versenkt dann Adrian Wass mit seiem zweiten Matchtreffer zum 1:5-Spielendstand. Am nächsten Spieltag gastiert ESV Knittelfeld am Freitag, 9. September um 19:30 Uhr in Kindberg. Schladming besitzt am selben Tag mit der Startzeit um 19:00 Uhr das Heimrecht gegen Krieglach.

ESV KNITTELFELD - FC SCHLADMING 1:5 (1:0)

Torfolge: 1:0 (9. Nikolic), 1:1 (12. Auer), 1:2 (18. Wass), 1:3 (22. Ettlmayr), 1:4 (37. Unterberger), 1:5 (70. Wass/Elfer)

Stimme zum Spiel:

Martin Rosol, Sportlicher Leiter Knittelfeld:

"Der Sieg der Schladminger geht natürlich in Ordnung. Wenngleich wir den Gegner aber richtiggehend zum Toreschießen eingeladen haben. Wir lassen uns vom eingeschlagenen Weg nicht abbringen. Wir werden weiterhin vorwiegend auf die Jugend setzen."

Startformationen:

ESV "Fliesen&Stein Stojcevic" Knittelfeld: Markus Karner - Andreas Stocker, Thomas Neumann, Niklas Gally, Markus Hochfellner, Siegfried Rasswalder - Christian Zachorjansky (K), Adrian Zaharia, Jan Luca Pongratz, Ilija Tomic - Dejan Nikolic

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Christian Krenn (K), Johannes Felsner, Leonhard Ettlmayr, Akos Fodor, Daniel Krammel, Sebastian Auer, Thomas Weikl, Adrian Wass, Christoph Kollau, Andre Unterberger, Christoph Schwarz

Sportzentrum Knittelfeld, 150 Zuseher, SR: Florian Sabathi

