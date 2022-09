SV Rottenmann bastelt weiter am Traumstart!

Details Samstag, 03. September 2022 13:08

Mit 1:2 verlor SV AquaFux Thörl am Freitag zu Hause gegen SV Rottenmann. Die Überraschung blieb aus, sodass SV Thörl eine Niederlage kassierte. 250 Zuseher mussten einen Sieg der Gäste zur Kenntnis nehmen.

Tim Jelenko brachte die Heimmannschaft in der 35. Minute ins Hintertreffen. Zur Pause behielt Rottenmann die Nase knapp vorn. In der 59. Minute brachte Andreas Kriegl den Ball im Netz des Gasts unter. Dass SV Rottenmann in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Richard Lukacs, der in der 74. Minute zur Stelle war - er entschied im Endeffekt mit seinem Treffer diese Partie. Die 1:2-Heimniederlage von SV AquaFux Thörl war dann nach 96 Minuten Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

SV Thörl findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von SV AquaFux Thörl liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 15 Gegentreffer fing. In dieser Saison sammelte SV AquaFux Thörl bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Nur einmal ging SV Thörl in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Rottenmann belegt mit der maximalen Ausbeute von 15 Zählern momentan den zweiten Platz der Tabelle. In der Defensive von SV Rottenmann griffen die Räder ineinander, sodass Rottenmann im bisherigen Saisonverlauf erst fünfmal einen Gegentreffer einsteckte. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, SV Rottenmann zu stoppen. Von den fünf absolvierten Spielen hat Rottenmann alle für sich entschieden.

Während SV AquaFux Thörl am kommenden Freitag Tus Raika St. Peter am Kammersberg empfängt, bekommt es SV Rottenmann am selben Tag mit SVU Murau zu tun.

Oberliga Nord: SV AquaFux Thörl – SV Rottenmann, 1:2 (0:1)

74 Richard Lukacs 1:2

59 Andreas Kriegl 1:1

35 Tim Jelenko 0:1