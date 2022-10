4. Sieg infolge: Trofaiach lässt sich auch von St. Peter/Kbg. nicht aufhalten

Details Samstag, 01. Oktober 2022 08:34

FC Trofaiach setzte sich standesgemäß gegen Tus Raika St. Peter am Kammersberg mit 4:1 durch. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Ferdauws Soltani & Kollegen fahren gegen Aufsteiger St. Peter/Kbg. den vierten Sieg hintereinander ein.

Trofaiach lässt sich vom Blitztreffer nicht beirren

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Tus St. Peter/Kbg. bereits in Front. Franz Stocker markierte in der ersten Minute die Führung. Philipp Rabensteiner trug sich in der elften Spielminute in die Torschützenliste ein. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Robert Pachner in der 23. Minute. St. Peter/Kbg. war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. In der 49. Minute erhöhte Paul Leitner auf 3:1 für Trofaiach. Anton Leitner baute den Vorsprung des Gastgebers in der 56. Minute aus. Am Schluss schlug FC Trofaiach Tus Raika St. Peter am Kammersberg mit 4:1.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Trofaiach im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Die bisherige Spielzeit von FC Trofaiach ist weiter von Erfolg gekrönt. Trofaiach verbuchte insgesamt sechs Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Mit vier Siegen in Folge ist FC Trofaiach so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Tus St. Peter/Kbg. findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei den Gästen. Von 15 möglichen Zählern holte man nur drei.

Am kommenden Sonntag trifft Trofaiach auf FC Pabst Alko Rb Obdach, St. Peter/Kbg. spielt tags zuvor gegen ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld.

Stimme zum Spiel:

Goran Francesevic, Sportlicher Leiter Trofaiach:

"Unsere Mannschaft verschläft die erste Minute und die Gäste waren schon mit dem ersten Angriff in der ersten Minute schon in Führung. Nach dem Treffer wurde unsere Mannschaft hellwach und zeigte deren Qualität und konnte mit zwei Toren in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit haben wir mit zwei weiteren Toren die Partie klar gemacht und so bleiben die 3 Punkte verdient in Trofaiach."

Startformationen:

FC Stadtwerke Trofaiach: Nik Sturm - Anton Leitner, Robert Pachner, Andreas Pachner - Paul Leitner, Philipp Rabensteiner (K), Marcel Jauk, Grgo Zivkovic - Eldin Omerovic, Oliver Häuselhofer, Ferdauws Soltani

St. Peter/Kbg.: Stefan Kobald - Patrick Stolz, Johannes Schnedl, Harald Feichtner - Mario Reif, Lukas Moser (K), Franz Stocker, Stefan Sigl, Florian Brunner, Dominik Wassermann - Sandro Jost



Stadion Trofaiach, 150 Zuseher, SR: Adnan Dambo

Fotocredit: FC Trofaiach

by: Roo

