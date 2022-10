Starkes Finish: Leader Schladming knöpft St. Michael einen Zähler ab

Details Samstag, 01. Oktober 2022 17:57

FC Hohenhaus Tenne Schladming war als Siegesanwärter bei ESV St. Michael angetreten, musste sich jedoch mit einem 4:4-Unentschieden zufriedengeben. Die Prognosen für FC Schladming waren gut. Doch am Ende zogen Wolken auf und der Favorit sonnte sich nicht im Freudenjubel.

Trainer Hannes Haberl schaffte es mit St. Michael, dem Leader Schladming einen Punkt abzuknöpfen.

Die Begegnung steht Spitz auf Knopf

Die Gäste gerieten schon in der siebten Minute in Rückstand, als Sascha Troger das schnelle 1:0 für St. Michael erzielte. Daniel Krammel ließ sich in der 15. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Schladming. Tobias Bracher nutzte die Chance für ESV St. Michael und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Die Pausenführung der Gastgeber fiel knapp aus. Das 2:2 von FC Hohenhaus Tenne Schladming bejubelte Leonhard Ettlmayr (53.). Durchsetzungsstark zeigte sich St. Michael, als Christoph Bracher (63.) und Patrick Feiel (72.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Mit zwei schnellen Treffern von Ettlmayr (82.) und Simon Petscharnig (88.) machte FC Schladming deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Am Ende stand es zwischen ESV St. Michael und Schladming pari.

Für St. Michael gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. ESV St. Michael findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Einen Sieg, fünf Remis und drei Niederlagen hat St. Michael derzeit auf dem Konto. ESV St. Michael verliert weiter an Boden und bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Mit 22 Punkten steht FC Hohenhaus Tenne Schladming auf dem Platz an der Sonne. Offensiv sticht FC Schladming in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 27 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Nur einmal gab sich Schladming bisher geschlagen. In den letzten fünf Partien rief FC Hohenhaus Tenne Schladming konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Am kommenden Freitag trifft St. Michael auf FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, FC Schladming spielt tags darauf gegen SV Rottenmann.

Startformationen:

St. Michael: Lukas Neureiter - Julian Jungwirth, Markus Waldsam (K), Thomas Waldsam, Jan Schatzl, Patrick Feiel, Lukas Karner - Sascha Troger, Tobias Bracher - Marcel Gruber, Christoph Bracher

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Christian Krenn (K), Johannes Felsner, Leonhard Ettlmayr, Antonio Solaja, Akos Fodor, Daniel Krammel, Adrian Wass, Simon Petscharnig, Christoph Kollau, Andre Unterberger, Christoph Schwarz



Sportplatz St. Michael, 180 Zuseher, SR: Lukas Reiger

Oberliga Nord: ESV St. Michael – FC Hohenhaus Tenne Schladming, 4:4 (2:1)

88 Simon Petscharnig 4:4

82 Leonhard Ettlmayr 4:3

72 Patrick Feiel 4:2

63 Christoph Bracher 3:2

53 Leonhard Ettlmayr 2:2

38 Tobias Bracher 2:1

15 Daniel Krammel 1:1

7 Sascha Troger 1:0