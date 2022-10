Trainerwechsel in Murau: Auf Alexander Galler folgt Markus Moder

Details Montag, 03. Oktober 2022 01:13

Der SVU Murau rangiert mit dürftigen 5 Punkten aus 9 Spielen an der letzten Tabellenstelle in der Oberliga Nord. Zuletzt kassierte man eine bittere 0:7-Klatsche zuhause gegen Kindberg-Mürzhofen. Gleich nach dem Schlusspfiff stellte Trainer Alexander Galler sein Amt zur Verfügung. Wohlweislich erreichte er die Mannschaft nicht mehr. Der neue starke Mann auf der Trainerbank ist mit Markus Moder ein Murauer Urgestein. Zu seiner Trainer-Premiere kommt es am kommenden Sonntag in Bad Mitterndorf. Dabei geht es darum den zweiten Saisonsieg einzufahren.

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo