Unentschieden: St. Michael luchst Kindberg-Mürzhofen einen Punkt ab

Details Samstag, 08. Oktober 2022 01:01

Als klarer Favorit musste FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen einen Dämpfer hinnehmen und kam gegen ESV St. Michael nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Kindberg-Mürzhofen ging als klarer Favorit ins Rennen, wurde dieser Erwartung jedoch nicht gerecht.

Patrick Feiel (St. Michael) konnte sich gegen Kindberg-Mürzhofen zweimal in die Schützenliste eintragen.

Kindberg-Mürzhofen ist das federführende Team

Patrick Feiel brachte St. Michael nach 22 Minuten die 1:0-Führung. In der 29. Minute brachte Manuel Trost den Ball im Netz der Gäste unter. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Der Treffer zum 2:1 sicherte ESV St. Michael nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Feiel in diesem Spiel (50.). Das 2:2 von Kindberg-Mürz. bejubelte Trost (66.). Mit dem Abpfiff des Referees trennten sich die Heimmannschaft und St. Michael remis.

Ein Punkt reichte FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 20 Punkten steht Kindberg-Mürzhofen auf Platz drei. Mit beeindruckenden 35 Treffern stellt Kindberg-Mürz. den besten Angriff der Oberliga Nord. Sechs Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate von Kindberg-Mürzhofen konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

ESV St. Michael findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. St. Michael verbuchte insgesamt einen Sieg, sechs Remis und drei Niederlagen. Seit sechs Spielen wartet ESV St. Michael schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Am kommenden Freitag tritt Kindberg-Mürz. bei FC Hohenhaus Tenne Schladming an, während St. Michael einen Tag später ASV Bad Mitterndorf empfängt.

Stimme zum Spiel:

Rene Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Für uns ganz klar 2 verlorene Punkte! St. Michael macht uns aus einem Outeinwurf und einer Aktion 2 Tore! Wir haben leider heute vor dem Tor so ziemlich alles falsch gemacht! Wenn man im Spiel 6 Mal alleine auf den Tormann zuläuft und kein Tor macht dann sind wir leider selber schuld! Zum drüberstreuen machen wir in der 90 Minute auch noch ein Tor das aus irgendwelchen Gründen nicht gegeben wird!"

Startformationen:

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: DI Sascha Stradner - Alexander Zartl, Dominik Leitner, Kai Tösch, Thomas Schnittler - Stefan Putzi, Szabolcs Potharn, Manuel Trost (K) - Florian Hoppl, Lukas Katzenberger, Peter Frühwirth

St. Michael: Lukas Neureiter - Marco Lackmaier, Markus Waldsam (K), Jan Schatzl, Patrick Feiel, Lukas Karner - Prachak Key Karner, Sascha Troger, Tobias Bracher, Tobias Breidler - Christoph Bracher



Stadion Kindbergdörfl, 155 Zuseher, SR: Dalibor Popovic

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

Oberliga Nord: FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen – ESV St. Michael, 2:2 (1:1)

66 Manuel Trost 2:2

50 Patrick Feiel 1:2

29 Manuel Trost 1:1

22 Patrick Feiel 0:1