Nachtragsspiel: Bad Mitterndorf punktet beim Leader in Trofaiach

Mit der Nachholpartie FC Trofaiach versus ASV Bad Mitterndorf wird die Rückrunde in der Oberliga Nord eingeläutet. Das Vorhaben des Herbstchampions ist dabei klar und unmissverständlich. Mit 3 Punkten wollen die Trofaiacher den Vorsprung an der Tabellenspitze auf 5 Zählern ausbauen.

Trotz des 0:0-Remis haben die Trofaiacher Grund zum Jubel. Man führt die Tabelle nun mit drei Punkten an.

Eine bedächtig geführte erste Hälfte

Beide Teams sind sind vom Start darum bemüht, entsprechend in die Gänge zu kommen. Die lange Spiele Spielpause lässt sich nicht wegleugnen, man neutralisiert einander über weite Strecken. Mit Fortdauer der Partie kommt dann aber doch Schwung in die Angelegenheit. 21. Minute: Die Salzkammergüttler kommen nach einem Eckball per Kopf zur ersten Torgelegenheit. Aber danach ist noch nicht wirklich viel los am Grasgrün. Demzufolge geht es dann auch wenig überraschend mit dem torlosen Remis in die Halbzeitpause. Gästekeeper Wieser pariert Augenblicke vorm Pausenpfiff noch eine Häuselhofer-Chance.

Keine Treffer beim Nachtragsspiel

Die Frage die sich nun im zweiten Durchgang stellt ist, ob es den Mannschaften nun gelingt auf Touren zu kommen. Vor allem auf Seiten des Gastgebers ist nun wesentlich mehr Schwung vorhanden. 48. Minute: Omerovic mit dem scharfen Querpass. Der Passball verfehlt den allein stehenden Häuselhofer nur knapp. Plötzlich ist Action in der Partie. Sowohl die Bad Mitterndorfer (51.) wie auch der FCT (54.) gelangen zu ausgezeichneten Torchancen. Aber das Runde findet den Weg nicht über die Torlinie. Im letzten Drittel der Begegnung halten sich dann die Spielanteile die Waage - Endstand 0:0.

Sportl. Leiter Goran Francesvic (Trofaiach): "Die erste Hälfte war ausgeglichen und ohne richtige Torchance. Im zweiten Durchgang vezeichnete Trofaiach ein Chancenplus aber wiederum mit wenigen Tormöglichkeiten. Die Gäste holen sich mit ihrer Kompaktheit in der Defensive den verdienten Punkt."

