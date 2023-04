Derbysieg: Jungfalken gewinnen das Derby gegen Krieglach

Details Freitag, 31. März 2023 21:19

Nichts zu holen gab es für EKRO Tus Krieglach-Fußball bei Kapfenberger SV Amateure. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 4:2. Der Karlon-Doppelpack half den Gästen nichts, die drei Punkte blieben in Schirmitz. Die Jungfalken bleiben weiterhin vorne dran.

Die KSV Amateure bejubeln ihren Derbysieg

Zwei Tore binnen 30 Sekunden

Adrian Marinovic brachte EKRO Tus Krieglach-Fußball in der zwölften Minute ins Hintertreffen. Maximilian Jus schoss die Kugel zum 2:0 für KSV Amateure über die Linie (39.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Marcel Kopeinig den Vorsprung von Kapfenberger SV Amateure auf 3:0 (40.). Bei allen drei Treffern sah die Defensive der Gäste nicht besonders gut aus. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Krieglach eine dicke Chance, die allerdings vom KSV-Goalie Alexander Hofer zunichte gemacht wurde. Zur Halbzeit blickte KSV Amateure auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Mit dem 4:0 von Danis Markovic für Kapfenberger SV Amateure war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Die Gäste gaben sich aber nicht auf und kämpften weiter. Eine starke Leistung zeigte Markus Karlon, der sich mit einem Doppelpack für Tus Krieglach beim Trainer empfahl (80./84.). Die beiden Treffer fielen aber aus Krieglacher Sicht zu spät - schließlich sprang für KSV Amateure gegen Krieglach ein Dreier heraus.

Markus Karlon markierte einen Doppelpack

Kapfenberger SV Amateure hat nach dem souveränen Erfolg über EKRO Tus Krieglach-Fußball weiter die dritte Tabellenposition inne. KSV Amateure knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Kapfenberger SV Amateure neun Siege, drei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für KSV Amateure, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Tus Krieglach. Die mittlerweile 40 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Abwehrprobleme der Gäste bleiben akut, sodass Krieglach weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Nun musste sich EKRO Tus Krieglach-Fußball schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Krieglach deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist Tus Krieglach in diesem Ranking auf.

Am kommenden Samstag trifft Kapfenberger SV Amateure auf SV Rottenmann, EKRO Tus Krieglach-Fußball spielt tags zuvor gegen SVU Murau.

Kapfenberg war optisch besser in der ersten HZ - alle drei aus eigenfehler, 45 Minuten auf 1 Tor - Chance auf den Anschlusstreffer, este Halbzeit gut gehalten.

Stimme zum Spiel:

Markus Kubesch, Teammanager KSV:

"Erste Halbzeit waren wir klar besser und sind auch verdient in Führung gegangen. Trotz des schnellen 4:0 gleich nach dem Wiederbeginn sind die Gegner besser ins Spiel gekommen und wir haben uns dann richtig schwer getan, nicht mehr so recht in die Partie gefunden. Der Sieg war aber verdient."

Michael Gärtner, Trainer Krieglach:

"Die ersten drei Tore sind aus Eigenfehlern entstanden. In der zweiten Halbzeit sind wir wie ausgewechselt aufgetreten, waren sogar besser als die Gegner. Leider sind unsere Tore erst zu spät gelungen."

Oberliga Nord: Kapfenberger SV Amateure – EKRO Tus Krieglach-Fußball, 4:2 (3:0)

84 Markus Karlon 4:2

80 Markus Karlon 4:1

48 Danis Markovic 4:0

40 Marcel Kopeinig 3:0

39 Maximilian Jus 2:0

12 Adrian Marinovic 1:0

Aufstellungen:

Kapfenberger SV: Alexander Hofer, Maximilian Hofer, Davor Tomic, Jan Steinhuber, Stefan Duric, Marcel Kopeinig, Jonas Thürschweller, Maximilian Jus, Adrian Marinovic, Danis Markovic (K), Karlo Lalic

Ersatzspieler: Nico Grubor, Anel Mujkic, Jakob Jakic, Anto Bonic, Phillip Vinojcic, Felix Gotthart

EKRO Tus Krieglach: Michael Budl, Marco Gfrerer (K), Andreas Hofbauer, Manuel Putz, Manuel Rust, Daniel Aschaber, Philip Schneller, Matthias Huterer, Marcel Petry, Laurenz Täubl, Nico Jance

Ersatzspieler: Philip Sommer, Mag. Herbert Wieger, Daniel Ellmeier, Markus Karlon, Manuel Holzer, Florian Zenz

by René Dretnik

Foto: KSV/privat

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei