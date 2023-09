Bracher-Doppelpack bei Sieg von ESV St. Michael gegen FC Obdach

Details Sonntag, 17. September 2023 09:28

Bei ESV St. Michael gab es für FC Pabst Alko Rb Obdach nichts zu holen. In einem packenden Fußballspiel zwischen dem FC Pabst Alko Rb Obdach und dem ESV St. Michael endet die Partie mit einem Endstand von 3:1 zugunsten von ESV St. Michael.

Intensiver Start

Die erste Halbzeit beginnt intensiv, und bereits in der 10. Minute hat der FC Obdach eine Top-Chance durch Denis Talic. Doch es ist ESV St. Michael, das in der 14. Minute das erste Tor erzielt und mit 1:0 in Führung geht. Das Spiel bleibt hart umkämpft, und in der 31. Minute bietet sich Gregor Schaffer eine Top-Chance für den FC Obdach. In der 39. Minute erhöht ESV St. Michael seinen Vorsprung auf 2:0. Die erste Halbzeit endet mit einem 2:0 zugunsten von ESV St. Michael.

Obdach riskiert

Nach dem Seitenwechsel, in der 46. Minute, wird die zweite Halbzeit angepfiffen. Der FC Obdach gibt alles, um den Rückstand aufzuholen. In der 62. Minute gelingt Denis Talic ein wichtiger Treffer für FC Pabst Alko Rb Obdach, und es steht 2:1. Es entwickelt sich ein intensives Spiel, in dem beide Mannschaften alles geben. In der 77. Minute erzielt ESV St. Michael ein weiteres Tor und erhöht den Spielstand auf 3:1. Die Partie wird von zahlreichen gelben Karten begleitet. In der 79. Minute erhält David Sapljivi vom FC Obdach eine gelbe Karte. In der 90.+1. Minute gibt es auch eine gelbe Karte für einen Spieler von ESV St. Michael. Andreas Maier vom FC Pabst Alko Rb Obdach kann sich mehrfach durch tolle Paraden auszeichnen, um weitere Gegentore zu verhindern.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der St. Michael auf den achten Rang kletterte. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für das Heimteam, sodass man lediglich vier Punkte holte.

FC Obdach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen ESV St. Michael – Obdach bleibt weiter unten drin. Die formschwache Abwehr, die bis dato 18 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FC Pabst Alko Rb Obdach in dieser Saison. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Obdach deutlich. Insgesamt nur drei Zähler weist FC Obdach in diesem Ranking auf.

Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat St. Michael derzeit auf dem Konto.

ESV St. Michael tritt am Freitag, den 22.09.2023, um 19:30 Uhr, bei Tus Raika St. Peter am Kammersberg an. Zwei Tage später (15:00 Uhr) empfängt FC Pabst Alko Rb Obdach ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld.

Aufstellungen:

ESV St. Michael: Lukas Neureiter - Jan Schatzl, Daniel Schatzl, Lukas Karner (K) - Michael Stadlober, Prachak Key Karner, Sascha Troger, Fabian Heilinger, Tobias Bracher, Christoph Bracher, Andre Posch -



Ersatzspieler: Marco Tiefenbacher, Adrian Rabl, Kevin Karner, Christian König, Jonas Gwandner



Trainer: Hannes Haberl

Obdach: Clemens Schultermandl, Mirko Nikolic, Gregor Schaffer, Krisztian Kovacs, Denis Talic, Norbert Imre Kokenszky, Luca Elias Reichhold, David Sapljivi, Christoph Rieger, Stefan Meusburger (K), Oliver Schachinger



Ersatzspieler: Andreas Maier, Jonas Wilding, Stefan Marchl, Thomas Pabst



Trainer: Kurt Schwendinger

Oberliga Nord: ESV St. Michael – FC Pabst Alko Rb Obdach, 3:1 (2:0)

77 Andre Posch 3:1

59 Denis Talic 2:1

45 Tobias Bracher 2:0

14 Tobias Bracher 1:0

