Erfolgsserie prolongiert: St. Peter/Kbg. fegt Mürzzuschlag vom Platz

Details Sonntag, 17. September 2023 19:31

Tus St. Peter/Kbg. kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:1-Erfolg davon. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Florian Brunner traf zum 1:2

Nach einem Eckball brachte Christopher Brugger den Auswärtigen nach 18 Minuten die 1:0-Führung. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Andre Grafeneder den Ausgleich (22.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Florian Brunner mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für ESV Mürzzuschlag. Er traf mit einem Traumschuss vom 16er-Eck. Zur Pause war Tus Raika St. Peter am Kammersberg im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Dem 3:1 durch Sandro Jost (56.) ließen Dominik Wassermann (62.) und Brugger (77.) weitere Treffer für den Gast folgen. St. Peter/Kbg. legte in der 80. Minute zum 6:1 nach. Wassermann baute den Vorsprung von Tus Raika St. Peter am Kammersberg in der 84. Minute aus. Tus St. Peter/Kbg. überrannte Mürzzuschlag förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Mit 22 Gegentreffern hat ESV Sparkasse Mürzzuschlag schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur sechs Tore. Das heißt, das Heimteam musste durchschnittlich 3,14 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Der Aufsteiger hat bisher alle vier Punkte zuhause geholt. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen St. Peter/Kbg. – Mürzzuschlag bleibt weiter unten drin. ESV Sparkasse Mürzzuschlag musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da ESV Mürzzuschlag insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Nach diesem Erfolg steht Tus Raika St. Peter am Kammersberg auf dem vierten Platz der Oberliga Nord. Die Offensive von Tus St. Peter/Kbg. in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Mürzzuschlag war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 24-mal schlugen die Angreifer von St. Peter/Kbg. in dieser Spielzeit zu. Fünf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Tus Raika St. Peter am Kammersberg.

Tus St. Peter/Kbg. wandert mit nun 15 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von ESV Sparkasse Mürzzuschlag gegenwärtig trist aussieht.

ESV Mürzzuschlag tritt am kommenden Freitag bei FC Stadtwerke Trofaiach an, St. Peter/Kbg. empfängt am selben Tag ESV St. Michael.

Stimme zum Spiel:

Martin Hebenstreit, Trainer St. Peter am Kammersberg:

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Auftritt unserer Jungs. Wir haben auswärts aus drei Spielen neun Punkte geholt. Der Sieg gegen Mürzzuschlag war auch in der Höhe verdient."

Oberliga Nord: ESV Sparkasse Mürzzuschlag – Tus Raika St. Peter am Kammersberg, 1:7 (1:2)

84 Dominik Wassermann 1:7

80 Mika Brunner 1:6

77 Christopher Brugger 1:5

62 Dominik Wassermann 1:4

56 Sandro Jost 1:3

45 Florian Brunner 1:2

22 Andre Grafeneder 1:1

18 Christopher Brugger 0:1

Aufstellungen:

Mürzzuschlag ESV: Elias Leotrim Loshaj, Rame Mehaj, Tobias Breidler, Tobias Prochazka, Karlo Krajinovic, Simon Schutting, Julian Krenn, Andre Grafeneder (K), Marc Toplanaj, Dominik Kotzegger, Philip Aschenbrenner



Ersatzspieler: Stefan Pirker, Diart Gashi, Ing. Manfred Hinterleitner, Markus Ertl, Mohammed Bara Alaabo



Trainer: Kurt Taferner

St. Peter/Kbg.: Stefan Kobald, Patrick Stolz, Markus Schnedl (K), Johannes Schnedl, Dominik Wassermann, Christopher Brugger, Franz Stocker, Harald Feichtner, Florian Brunner, Patrick Leitner, Daniel Berger



Ersatzspieler: Lorenz Stock, Simon Karner, Sandro Jost, Johannes Stocker, Mika Brunner



Trainer: Martin Hebenstreit

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

