Heimsieg: Trofaiach gewinnt das Revierderby gegen St. Peter/Freienstein

Details Sonntag, 17. September 2023 20:20

Gegen FC Trofaiach holte sich SC St.Peter-Freienstein eine 0:4-Schlappe ab. Trofaiach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SC Pürcher St.Peter-Freienstein einen klaren Erfolg.

Trofaich-Kapitän Robert Pachner (hier im Spiel gegen St. Lorenzen) führte sein Team zum Sieg

Pascal Lipp eröffnete den Torreigen

Für den Führungstreffer von FC Stadtwerke Trofaiach zeichnete Pascal Lipp verantwortlich (11.). Nach einem Entlastungsball nach vorne schnappte er sich die Kugel, dribbelte zwei Verteidiger aus und schob eiskalt ein. Trofaiach spielte jetzt munter drauf los und zeigte eine wirklich gute Performance. Die Gäste aus St. Peter wussten mit dem hohen Pressing nichts anzufangen. Mit einem Tor Vorsprung für den Gastgeber ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Robert Pachner brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von FC Trofaiach über die Linie (55.). Für das 3:0 von Trofaiach sorgte Samuel Magerl, der in Minute 72 zur Stelle war. Der vierte Streich von FC Stadtwerke Trofaiach war Danny Krause vorbehalten (80.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug FC Trofaiach SC St.Peter-Freienstein 4:0.

St. Peter hat Probleme in der Defensive

Mit dem Dreier sprang Trofaiach auf den neunten Platz der Oberliga Nord. In dieser Saison sammelte FC Trofaiach bisher zwei Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei SC Pürcher St.Peter-Freienstein klar erkennbar, sodass bereits 24 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Derzeit belegt der Gast den ersten Abstiegsplatz. Mit erst fünf erzielten Toren hat SC St.Peter-Freienstein im Angriff Nachholbedarf. Die Not von SC St.Peter-Freienstein wird immer größer. Gegen Trofaiach verlor SC Pürcher St.Peter-Freienstein bereits das vierte Ligaspiel am Stück.

Als Nächstes steht FC Stadtwerke Trofaiach ESV Sparkasse Mürzzuschlag gegenüber (Freitag, 19:00 Uhr). SC St.Peter-Freienstein hat das nächste Spiel in sechs Wochen, am 28.10.2023 gegen ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Auffinger, Trainer St. Peter/Freienstein:

"Wir haben leider nicht unser wahres Gesicht gezeigt - nicht das, was wir können. Wir haben uns mehr erwartet, haben all das was wir uns vorgenommen haben, nicht umgesetzt. Wir müssen hart arbeiten und schnellstens punkten, haben jetzt aber zwei schwere Gegner. Ich gratuliere dem FC Trofaiach zum Sieg. Ich bin aber ein wenig enttäuscht, wir können es eigentlich viel besser."

Oberliga Nord: FC Stadtwerke Trofaiach – SC Pürcher St.Peter-Freienstein, 4:0 (1:0)

80 Danny Krause 4:0

72 Samuel Magerl 3:0

55 Robert Pachner 2:0

11 Pascal Lipp 1:0

Aufstellungen:

FC Stadtwerke Trofaiach: Stefan Singer - Ferdauws Soltani, Robert Pachner (K), Heiko Machacek, Andreas Pachner, Oliver Köck - Paul Leitner, Pascal Lipp, Danny Krause, Lukas Kraschitzer, Daniel Tragler -



Ersatzspieler: Eldin Omerovic, Maximilian Trafela, Fabio Edi Gmeiner, Samuel Magerl, Dominik Babic



Trainer: Gerald Erich Kraschitzer

SC PÜRCHER St.Peter-Freienstein: Ermal Rexhi - Kevin Kutlesa, Marco Huber (K), Neko Cananaro - Alexander Frewein, Marvin Auffinger, Christian Niederl, Richard Erik Florin Pribeagu, Niklas Heiland, Tobias Kotzegger - Bana Camara



Ersatzspieler: Felix Skrivanek, Jakob Moritz, Bernhard Paul Reichenfelser, Rene Preidler, Drazan Sekic, Ahmed Al Mohamed



Trainer: Jürgen Auffinger

by René Dretnik

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.