Alle Neune: Kindberg-Mürzhofen veranstaltet bei St. Peter/Freienstein einen Kegelabend

Details Samstag, 23. September 2023 23:14

In einem einseitigen Fußballspiel zwischen dem SC Pürcher St. Peter-Freienstein und dem FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen zeigten die Gäste eine eindrucksvolle Leistung und siegten souverän mit 9:1. Die 100 Besucher sahen Tore am laufenden Band und dachten nach 90 Minuten sie seien bei einer Kegelpartie gewesen.

Manuel Trost durfte auch einmal ran

Schon in der 3. Minute brachte Florian Hoppl den FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen in Führung. Die Gäste zeigten von Anfang an, dass sie heute gewillt waren, das Spiel zu dominieren. Ein schneller Angriff, initiiert von Kai Tösch und weitergeleitet von Jonas Sander, führte zu Hoppls Torerfolg. Die Heimmannschaft, der SC Pürcher St. Peter-Freienstein, versuchte sich ins Spiel zu kämpfen, und bekam in der 20. Minute einen Handselfmeter zugesprochen. Torhüter Mario Reissenegger konnte den Strafstoß jedoch halten und seine Mannschaft vor einem Gegentor bewahren.

Marvin Auffinger gelang in der 27. Minute ein wichtiger Treffer für die Gastgeber, der kurzzeitig für Hoffnung sorgte. Doch die Antwort des FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen ließ nicht lange auf sich warten. Peter Frühwirth erzielte in der 30. und 34. Minute zwei weitere Tore und erhöhte den Vorsprung auf 4:1 für die Gäste.

Peter Frühwirth und Jonas Sander trafen je dreimal

In der zweiten Halbzeit setzte der FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen seinen Angriff auf das Tor des SC Pürcher St. Peter-Freienstein fort. Peter Frühwirth erzielte sein drittes Tor des Spiels in der 53. Minute, gefolgt von einem Treffer von Jonas Sander in der 58. Minute. Manuel Trost erhöhte in der 76. Minute durch einen Freistoß auf 7:1 für die Gäste, und Jonas Sander vervollständigte seinen Dreierpack in der 78. Minute. Den Schlusspunkt setzte Dominik Leitner, der in der 88. Minute das neunte Tor für den FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen erzielte, was den Endstand von 9:1 bedeutete. Der Sieg unterstreicht die Stärke und Effizienz der Gäste, während die Heimmannschaft hingegen einen schweren Tag erlebte.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als SC St.Peter-Freienstein. Man kassierte bereits 33 Tore gegen sich. Derzeit belegt das Heimteam den ersten Abstiegsplatz. Mit erst sechs erzielten Toren hat die Elf von Trainer Jürgen Auffinger im Angriff Nachholbedarf. Die Not von SC Pürcher St.Peter-Freienstein wird immer größer. Gegen FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen verlor SC St.Peter-Freienstein bereits das fünfte Ligaspiel am Stück.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen SC Pürcher St.Peter-Freienstein festigte Kindberg-Mürzhofen den zweiten Tabellenplatz. Mit nur sechs Gegentoren stellt Kindberg-Mürz. die sicherste Abwehr der Liga. FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und eine Niederlage dazu. Kindberg-Mürzhofen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Kommenden Sonntag (15:00 Uhr) tritt SC St.Peter-Freienstein bei ESV Sparkasse Mürzzuschlag an. Kindberg-Mürz. empfängt die Kapfenberg Amateure zum großen Schlagerspiel, am 29.09.2023 auf eigener Anlage.

Stimme zum Spiel:

René Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Wir haben das Spiel von Anfang an klar in der Hand gehabt und dominiert! Das Ergebnis geht auch in dieser Höhe absolut in Ordnung! Es freut mich auch wer bei uns alles Tore machen kann. Unser 17 Jähriger Jonas Sander hat bereits vier Saisontore erzielt und auch einige Assists geliefert!"

Oberliga Nord: SC Pürcher St.Peter-Freienstein – FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, 1:9 (1:4)

89 Dominik Leitner 1:9

78 Jonas Sander 1:8

76 Manuel Trost 1:7

58 Jonas Sander 1:6

55 Peter Fruehwirth 1:5

34 Peter Fruehwirth 1:4

30 Peter Fruehwirth 1:3

27 Marvin Auffinger 1:2

23 Jonas Sander 0:2

2 Florian Hoppl 0:1

Aufstellungen:

SC PÜRCHER St.Peter-Freienstein: Ermal Rexhi - Kevin Kutlesa, Rene Preidler, Marco Huber (K), Neko Cananaro - Marvin Auffinger, Christian Niederl, Ahmed Al Mohamed, Richard Erik Florin Pribeagu, Niklas Heiland - Drazan Sekic



Ersatzspieler: Felix Skrivanek, Jakob Moritz, Bernhard Paul Reichenfelser, Bryan Allenstein, Bana Camara



Trainer: Jürgen Auffinger

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Mario Reissenegger - Julian Thomas Fauland, Dominik Leitner, Kai Tösch - Jakob Pinitsch, Marcel Petry, Manuel Trost (K), Jonas Sander - Michael Olschnegger, Florian Hoppl, Peter Frühwirth



Ersatzspieler: Ian Krenn, Stefan Putzi, Nico Petry, Noel Kaltenegger, Patrick Leitner, Thomas Schnittler

by René Dretnik

Foto:

