Störche klappern lauter als Falken - Kindberg-Mürzhofen gewinnt gegen KSV Amateure

Durch ein 2:0 holte sich FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen in der Partie gegen Kapfenberger SV Amateure drei Punkte. Kindberg-Mürzhofen erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den direkten Gegner um den Aufstieg einen Dreier. Die Falken mussten somit ohne Punkte aus dem Storchennest von dannen ziehen.

Der FC Kindberg-Mürzhofen darf sich vorübergehend als Tabellenprimus bezeichnen

Mittelfeldgeplänkel in der ersten Hälfte

Im ersten Durchgang sahen die rund 200 Besucher im Kindberger Storchennest ein Mittelfeldgeplänkel, bei der beide Teams dem Gegner kaum Platz für Möglichkeiten ließen. Einzige Ausnahme bildete ein Weitschuss der Gäste, der nur an die Latte klatschte. Kurz vor dem Seitenwechsel sorgte Manuel Trost mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für KSV Amateure. Er traf vom Elfmeterpunkt. Die Pausenführung von Kindberg-Mürz. fiel somit knapp aus.

Auch im zweiten Durchgang bot sich den Zusehern ein ähnliches Bild, allerdings mit mehr Torchancen, vorallem aufseiten der Störche. Für das 2:0 des Heimteams zeichnete Thomas Schnittler verantwortlich (72.). Nach einer Freistoßflanke von Manuel Trost sorgte er für die Vorentscheidung. Als der Referee André Wiedner die Begegnung beim Stand von 2:0 letztlich abpfiff, hatte der Tabellenführer die drei Zähler unter Dach und Fach.

Die Störche segeln an die Tabellenspitze und wollen dort auch bleiben

Nachdem FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist die Pitter-Elf weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Mit nur sechs Gegentoren haben die Störch die beste Defensive der Oberliga Nord. Mit dem Sieg knüpfte Kindberg-Mürzhofen an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen sieben Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Kindberg-Mürzhofen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte und lacht nun von der Tabellenspitze, kann aber bei einem Sieg von Judenburg diese wieder verlieren.

Durch diese Niederlage fällt Kapfenberger SV Amateure in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Das nächste Spiel findet für den FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen am Freitag, den 6.10. statt. Die Störche werden vom SC Liezen empfangen. Die KSV Amateure treten einen Tag später in St. Peter/Freienstein an.

Stimme zum Spiel:

René Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Das war heute eine unserer besten Leistungen. Wir hatten Kapfenberg eigentlich sehr gut im Griff. Vor allem die zweite Halbzeit war von uns ein Topspiel. Der Sieg geht absolut in Ordnung."

Oberliga Nord: FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen – Kapfenberger SV Amateure, 2:0 (1:0)

72 Thomas Schnittler 2:0

45 Manuel Trost 1:0

Aufstellungen:

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Mario Reissenegger - Julian Thomas Fauland, Dominik Leitner, Kai Tösch - Jakob Pinitsch, Marcel Petry, Manuel Trost (K), Jonas Sander - Michael Olschnegger, Florian Hoppl, Peter Frühwirth



Ersatzspieler: Florian Berger, Luca Schiester, Nico Petry, Noel Kaltenegger, Patrick Leitner, Thomas Schnittler



Trainer: Rene Pitter

Kapfenberger SV: Marvin Wieser, Christoph Graschi, Maximilian Jus (K), Adrian Marinovic, Antonio Luci Sokcevic, Anel Selimoski, Lukas Thonhofer, Luca Hassler, Jan Steinhuber, Stefan Duric, Karlo Lalic



Ersatzspieler: Jakob Jakic, Elmin Delimehic, Marcel Kopeinig, Nick Hofmann, Maximilian Hofer, Ermin Abazi



Trainer: Denys Borsuk

by ReD

Foto: SV Kindberg-Mürzhofen/schweigerpictures

