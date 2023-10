Es geschehen noch Wunder - St. Peter-Freienstein schlägt die KSV Amateure

Details Samstag, 07. Oktober 2023 20:27

Kapfenberger SV Amateure konnten aus ihrer bevorzugten Position heraus gegen den SC Pürcher St. Peter-Freienstein kein Kapital schlagen und erlitten eine unerwartete 2:3-Niederlage. Das war sicherlich überraschend. Der SC St. Peter-Freienstein zeigte eine beeindruckende Leistung und fügte den Amateuren des KSV eine Pleite zu.

Bana Camara avancierte zum Matchwinner und packte den Sieg für St. Peter-Freienstein in trockene Tücher.

Offener Schlagabtausch in den ersten 45 Minuten

Kaum hatte das Spiel begonnen, ging der SC Pürcher St. Peter-Freienstein bereits in Führung, als Ardian Berisha in der vierten Minute das erste Tor erzielte. Maximilian Jus glich in der 16. Minute zum 1:1 für die Kapfenberger SV Amateure aus. Drazan Sekic brachte den SC St. Peter-Freienstein in der 29. Minute mit 2:1 in Führung. Die Kapfenberger Amateure konterten jedoch schnell, und Marcel Kopeinig erzielte in der 32. Minute den Ausgleich. Nach der ersten Halbzeit war noch nicht abzusehen, wer am Ende die Oberhand behalten würde, da das Spiel mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause ging.

In der 82. Minute erzielte Bana Camara das dritte Tor für den SC Pürcher St. Peter-Freienstein. Am Ende feierten die Hausherren einen überraschenden Sieg gegen die Amateure des KSV - in der Liga spricht man nun schon vom "Wunder aus St. Peter".

Erster Saisonsieg für St. Peter-Freienstein

Mit 39 Gegentoren hat der SC Pürcher St. Peter-Freienstein bereits erhebliche Probleme, und das gilt auch für ihre Offensive, die nur zehn Tore erzielt hat. Das bedeutet, dass die Gastgeber im Durchschnitt 4,11 Gegentore pro Spiel hinnehmen mussten und im Gegenzug durchschnittlich weniger als ein Tor pro Spiel erzielen konnten. Mit nur einem Punkt aus neun Spielen steht der SC St. Peter-Freienstein auf dem letzten Platz in der Tabelle. In den letzten fünf Spielen konnten sie nur einmal als Sieger vom Platz gehen. Der überraschende Sieg gegen die jungen Falken war sicherlich Balsam auf die Seele der Mannschaft und des gesamten Vereins.

Trotz der Niederlage behält Kapfenberger SV Amateure weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Sie haben derzeit fünf Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf ihrem Konto. In den letzten fünf Spielen haben sie jedoch zu viele Punkte liegenlassen, da sie nur vier von möglichen 15 Punkten geholt haben.

Am nächsten Samstag wird der SC St. Peter-Freienstein zu ESV St. Michael reisen, während die Kapfenberger SV Amateure gleichzeitig den SC Liezen empfangen werden.

Stimmen zum Spiel:

Lukas Knauer, Club-Manager KSV:

"Wir müssen nun bald die Negativserie beenden. Die Jungs lernen von Spiel zu Spiel. Wir sind aber natürlich nicht zufrieden mit der aktuellen Form - wir müssen uns steigern."

Oberliga Nord: SC Pürcher St.Peter-Freienstein – Kapfenberger SV Amateure, 3:2 (2:2)

82 Bana Camara 3:2

32 Marcel Kopeinig 2:2

29 Drazan Sekic 2:1

16 Maximilian Jus 1:1

4 Ardian Berisha 1:0

SC PÜRCHER St.Peter-Freienstein: Ermal Rexhi - Bernhard Paul Reichenfelser, Marco Huber (K), Neko Cananaro - Christian Niederl, Ahmed Al Mohamed, Niklas Heiland, Tobias Kotzegger - Drazan Sekic, Ardian Berisha, Bana Camara



Ersatzspieler: Felix Skrivanek, Bryan Allenstein, Alexander Frewein



Trainer: Jürgen Auffinger

Kapfenberger SV: Florian Neureiter, Maximilian Jus (K), Jan Steinhuber, Marcel Kopeinig, Ermin Abazi, Adin Omic, Lukas Thonhofer, David Oberbauer, Gabriel Simunovic, Jakob Jakic, Karlo Lalic



Ersatzspieler: Maximilian Hofer, Elmin Delimehic, Eldar Skahic, Nick Hofmann



Trainer: Denys Borsuk

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

