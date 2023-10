Judenburg-Coach Bauer nach der Niederlage gegen Obdach: "Ich verliere lieber 2:1 bevor ich so zum Sieg komme!"

Details Montag, 09. Oktober 2023 19:16

Mit 1:2 verlor Judenburg am vergangenen Sonntag zu Hause gegen FC Obdach. Hängende Köpfe bei den Platzherren von FC Judenburg, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Wobei man berücksichtigen muss, dass bei den Gastgebern sechs Stammspieler gefehlt haben.

Ein rassiges Derby findet mit dem FC Obdach seinen Sieger

Das Spiel begann völlig wunschgemäß für die Hausherren. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Christian Ritzmaier sein Team in der elften Minute. Der Kapitän traf per Kopf nach einem Eckball. Auch der Kapitän des FC Obdach, Stefan Meusburger versuchte mit einem Kopfball zum Erfolg zu gelangen - er war aber nicht so präzise wie der seines Pendants bei Judenburg. Ritzmaier stand aber noch einmal im Fokus - kurz vor dem Pausenpfiff sah er zuerst Gelb für ein Foul (45.) und unmittelbar danach Gelb-Rot für Kritik (47.). Mit der knappen Führung für die Hausherren ging es in die Kabinen.

In numerischer Unterlegenheit geriet Judenburg gehörig unter Druck. Die Gäste produzierten Chancen am laufenden Band und spielten den Gegner an die Wand. Für numerische Gleichheit sorgte schließlich die Ampelkarte von Denis Talic von Obdach in der 83. Minute. Jetzt dachten sich alle - der Braten sei gegessen - jedoch machte Gregor Schaffer den Gedanken einen Strich durch die Rechnung: Nach einem 40-Meter-Freistoß (!) von Stefan Schwendinger wuchtete er einen Kopfball in die Maschen (87.).

Ampelkarte für Christian Ritzmaier (Foto) und Denis Talic

Ein Treffer ging noch - in der Nachspielzeit waren die Obdacher noch einmal erfolgreich - ein kurioses Tor zumindestens war die Enstehung sehr bizarr: In Minute 95 schnappten sich zwei Obdacher Spieler die Kugel an der Mittellinie und stürmten alleine aufs Tor zu. Sie passten sich den Ball gegenseitig zu, blieben aber im Abschluss gegen Judenburg-Keeper Michael Bischof zweiter Sieger - er wehrte den Schussversuch zur Ecke ab. Die raus resultierende Ecke führte zu einem Konter für Judenburg, denn der FC aber nicht richtig fertigsspielte.

Obdach-Keeper Michael Berger haute den Ball weit nach vorne, Meusburger verlängerte per Kopf und Norbert Imre Kokenszky zog aus 20 Metern ab und versenkte die Kugel im Netz (96.). Letzten Endes holte FC Obdach gegen Judenburg drei Zähler.

Aufgrund der überraschenden Pleite rutscht der FC Judenburg in der Tabelle um einen Platz ab. Der Gastgeber verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Die Situation bei Judenburg bleibt angespannt. Gegen Obdach kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Die drei Punkte brachten für FC Pabst Alko Rb Obdach eine Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition - die Schwendinger-Truppe klettert einen Platz nach vorne. In dieser Saison sammelte der Gast bisher vier Siege und kassierte sechs Niederlagen.

Als Nächstes steht FC Judenburg Tus Raika St. Peter am Kammersberg gegenüber (Sonntag, 15:00 Uhr). FC Obdach ist am Freitag (18:45 Uhr) bei SV AquaFux Thörl zu Gast.

Stimmen zum Spiel:

Alexander Bauer, Trainer Judenburg:

"Bei uns haben sechs Stammspieler gefehlt. Wenn dann auch der Kapitän mit Gelb-Rot vom Platz muss, ist gegen jeden Gegner schwierig zu bestehen. Bis zum Ausschluss haben wir Obdach im Griff gehabt. Ich gratuliere dem FC Obdach zum Sieg. Ich verliere lieber 2:1 bevor ich so zum Sieg komme!"

Kurt Schwendinger, Trainer Obdach:

"Für die Zuschauer hat dieses Derby alles geboten. Gegenüber der Vorwoche war die Mannschaft wie ausgewechselt. Wir haben alles in die Waagschale, das wir gekonnt haben. Das war eigentlich der Garant zum Sieg - die drei Punkte gehen vollkommen in Ordnung."

Oberliga Nord: FC Judenburg – FC Pabst Alko Rb Obdach, 1:2 (1:0)

96 Norbert Imre Kokenszky 1:2

87 Gregor Schaffer 1:1

11 Christian Ritzmaier 1:0

FC Stadtwerke Judenburg: Michael Liebfahrt Bischof, Michael Pfingstner, Blaz Dolinar, Dragan Gavranovic, Samuel Delija, Daniel Hirzberger, Luka Marinac, Matthias Waldhuber, Christian Ritzmaier (K), Edwin Hodzic, Egzon Reshani



Ersatzspieler: Benjamin Johannes Daxner, Mateo Leon Mucek, Illia Yahlinsky, Gergö Budai, Estephane Muanda



Trainer: Alexander Bauer

Obdach: Manfred Berger, Mirko Nikolic, Krisztian Kovacs, Denis Talic, Norbert Imre Kokenszky, Stefan Schwendinger, Luca Elias Reichhold, David Sapljivi, Christoph Rieger, Stefan Marchl, Stefan Meusburger (K)



Ersatzspieler: Christian Wenger, Gregor Schaffer, Lukas Reiter, Thomas Pabst, Oliver Schachinger



Trainer: Kurt Schwendinger

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

