Kindberg-Coach Pitter nach Niederlage gegen Bad Mitterndorf: "Wir haben uns die vier Gegentore selbst geschossen!"

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 12:41

Zum Spitzenspiel der Runde begrüßte der FC Kindberg-Mürzhofen Bad Mitterndorf. Die Gäste rupften den Störchen die Flügel - die Begegnung ging mit 4:2 zugunsten der Gäste aus. Der ASV Bad Mitterndorf baut die Tabellenführung weiter aus - liegt nun schon vier Punkte vor Kindberg.

Christoph Gassner (im Duell mit Istvan Kovacs vom FC Obdach) markierte einen Doppelpack

Bad Mitterndorf ging sehr früh in Führung

Mitterndorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Christoph Gassner traf in der vierten Minute zur frühen Führung. In Minute 40 nagelte Manuel Trost einen Ball nur and die Latte. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Manuel Trost das 1:1 für Kindberg-Mürz. (44.). Er verwertete einen Strafstoß. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Mario Lemes stellte die Weichen für ASV Bad Mitterndorf auf Sieg, als er in Minute 51 mit dem 2:1 zur Stelle war. Auch er verwertete einen Elfmeter. Binnen zwei Minuten machten die Gäste dann den Sack zu: Für das 3:1 des Spitzenreiters zeichnete Armin Flatscher verantwortlich (64.). In der 66. Minute legte Gassner zum 4:1 zugunsten von Bad Mitterndorf nach. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Jonas Sander für einen Treffer sorgte (93.). Dieser diente aber lediglich der Ergebniskorrektur. Am Schluss siegte Mitterndorf gegen FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen.

Wie stehts um die Teams und wie gehts weiter

In der Tabelle liegt Kindberg-Mürzhofen nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Erfolgsgarant der Gastgeber ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 38 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die gute Bilanz von Kindberg-Mürz. hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen bisher sieben Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Wer soll ASV Bad Mitterndorf noch stoppen? Bad Mitterndorf verbuchte gegen Kindberg-Mürzhofen die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Oberliga Nord weiter an. Offensiv sticht Mitterndorf in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 27 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. ASV Bad Mitterndorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, drei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Mit vier Siegen in Folge ist Bad Mitterndorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am nächsten Sonntag reist Kindberg-Mürz. zu FC Pabst Alko Rb Obdach, zeitgleich empfängt Mitterndorf Kapfenberger SV Amateure.

Stimme zum Spiel:

René Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Das war ein klassischer Selbstfaller. Wir hatten genug Möglichkeiten um mehr Tore zu erzielen. Wir haben leider in der Defensive vier Geschenke verteilt und uns die Tore nahezu selbst geschossen. Solche Spiele gibt es leider, wo man klar das Spiel bestimmt aber der Gegner eigentlich aus keiner Chance aus dem Spiel heraus 4 Tore von uns serviert bekommt! Jetzt wollen wir die letzten 2 Meisterschaftsspiele sowie das Spiel im Steier Cup noch posiitv für uns gestalten!"

Oberliga Nord: FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen – ASV Bad Mitterndorf, 2:4 (1:1)

93 Jonas Sander 2:4

66 Christoph Gassner 1:4

64 Armin Flatscher 1:3

51 Mario Lemes 1:2

44 Manuel Trost 1:1

4 Christoph Gassner 0:1

Aufstellungen:

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Mario Reissenegger - Julian Thomas Fauland, Dominik Leitner, Kai Tösch - Jakob Pinitsch, Marcel Petry, Manuel Trost (K), Nico Petry, Jonas Sander - Michael Olschnegger, Florian Hoppl



Ersatzspieler: Ian Krenn, Luca Schiester, Benjamin Lohner, Timo Cavnicar, Jakob Wilfinger, Noel Kaltenegger



Trainer: Rene Pitter

Bad Mitterndorf: Christoph Wieser - Mario Lemes, Mateo Damis, Armin Flatscher - Philip Bacher, Stephan Schachner (K), Josip Brtan, Michael Neuper, Thomas Pliem, Manfred Stögner - Christoph Gassner



Ersatzspieler: Philipp Pliem, Niklas Noel Gassner, Radovan Smitran, Tamas Lazok, Adrian Leitner



Trainer: Andreas Schmid

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

