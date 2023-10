Knappe Angelegenheit: KSV Amateure bezwingt SC Liezen

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 14:14

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die KSV Amateure mit 3:2 gegen SC Liezen für sich entschied. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Obwohl die Gäste die erste gute Möglichkeit in dieser Partie vorfanden - Elvin Kanyerere brachte den Ball nicht im Tor unter - gerieten die Ennstaler in der 17. Minute ins Hintertreffen. Thalyson Do Nascimento Coimbra zog aus 25 Metern ab und es klingelte im Kasten. Ehe Schiedsrichter Harald Ranz die Protagonisten zur Pause bat, traf Adrian Marinovic zum 2:0 zugunsten von Kapfenberger SV Amateure (41.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine.

Der KSV hat mehr vom Spiel Poschi, Ticker-Reporter

In der 68. Minute erzielte Levin Pejicic das 1:2 für die Auswärtigen. Für das 3:1 von KSV Amateure zeichnete Marcel Kopeinig verantwortlich (82.). Eigentor in der 86. Minute: Pechvogel Anel Selimoski beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit SC Liezen den 2:3-Anschluss. Am Schluss siegte Kapfenberger SV Amateure gegen den Gast.

An Liezen Top Torjäger Kanyerere läuft das Spiel vorbei - nichts zu sehen von ihm. Poschi, Ticker-Reporter

Die Saisonbilanz von KSV Amateure sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sechs Siegen und einem Unentschieden büßte Kapfenberger SV Amateure lediglich vier Niederlagen ein.

Mit diesem Sieg zog KSV Amateure an SC Liezen vorbei auf Platz fünf. SC Liezen fiel auf die sechste Tabellenposition.

Kommenden Sonntag, um 15:00 Uhr, tritt Kapfenberger SV Amateure bei ASV Bad Mitterndorf an, schon einen Tag vorher muss SC Liezen seine Hausaufgaben bei SC Pürcher St.Peter-Freienstein erledigen. Los geht es ebenfalls um 15:00 Uhr.

Stimmen zum Spiel:

Lukas Knauer, Clubmanager KSV:

"Unsere Jungfalken sind zurück! Wir freuen uns sehr, speziell für die Jungs, dass sie nach den letzten unglücklich verlaufenen Spielen nun wieder zurück in der Spur sind. Gratuliere den Jungs!“

Oberliga Nord: Kapfenberger SV Amateure – SC Liezen, 3:2 (2:0)

86 Eigentor durch Anel Selimoski 3:2

82 Marcel Kopeinig 3:1

68 Levin Pejicic 2:1

41 Adrian Marinovic 2:0

17 Thalyson Do Nascimento Coimbra 1:0

Aufstellungen:

Kapfenberger SV: Tarik Karic, Maximilian Hofer, Adrian Marinovic, Anel Selimoski, Maximilian Jus (K), Thalyson Do Nascimento Coimbra, David Oberbauer, Luca Hassler, Jan Steinhuber, Stefan Duric, Karlo Lalic



Ersatzspieler: Marcel Kopeinig, Dino Dimmel, Ermin Abazi, Lukas Thonhofer, Jakob Jakic, Nick Hofmann



Trainer: Denys Borsuk

SC geomix LIEZEN: Alem Murica, Jonas Franz Dobesberger, Patrick Tschernitz, Julian Stocker, Nikola Ostojic, Dominik Presul (K), Niklas Reitegger, Kevin Josipovic, Niklas Christoph Forstner, Elvin Kanyerere, Levin Pejicic



Ersatzspieler: Moritz Buchmann, Senad Buljubasic, Anes Imamovic, Karlo Polanec, Marcel Bischof, Sandro Schweiger



Trainer: Björn Zimmermann

by ReD

Foto: KSV Amateure

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.