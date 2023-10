St. Michael bleibt die Nummer Eins im Revier - St. Peter/Freienstein geht mit 0:4 unter

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 21:42

SC St.Peter-Freienstein blieb gegen St. Michael chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. ESV St. Michael ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Nach dem Sieg gegen Trofaich gewinnt St. Michael auch das Derby gegen St. Peter/Freienstein.

Tobias Bracher bejubelte das 2:0

Vor einer Kulisse von 150 Zuschauern war es Jonas Gwandner, der das 1:0 für das Heimteam erzielte. In der 16. Minute erhöhte Tobias Bracher auf 2:0 für St. Michael. Jetzt waren einmal die Gäste dran: Nach einer schön herausgespielten Chance traf St. Peter nur die Stange - der Nachschuss landete zwar im Tor - jedoch zählte der Treffer wegen Abseits nicht. Für ruhige Verhältnisse sorgte Jan Schatzl, als er das 3:0 für ESV St. Michael besorgte (33.). Nach einem Eckball traf er per Kopf. SC Pürcher St.Peter-Freienstein ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von St. Michael.

Nach dem Wiederbeginn passierte bis zur 63. Minute nicht viel - ein Freistoß der Gäste ging nur in die Mauer - das war auch schon alles. In Minute 78 sorgte Andre Posch für klare Verhältnisse und traf zum 4:0 für die Hausherren. Am Ende kam St. Michael gegen SC St.Peter-Freienstein zu einem verdienten Sieg.

Durch die drei Punkte verbesserte sich ESV St. Michael im Tableau auf die achte Position. St. Michael verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Die letzten Resultate von ESV St. Michael konnten sich sehen lassen – die Haberl-Elf holte zehn Punkte aus fünf Partien.

St. Peter weiterhin im Abstiegskampf

SC Pürcher St.Peter-Freienstein befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen St. Michael weiter im Abstiegssog. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von SC St.Peter-Freienstein ist deutlich zu hoch. 43 Gegentreffer – kein Team der Oberliga Nord fing sich bislang mehr Tore ein. Die Gäste mussten sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da das Schlusslicht insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Für SC Pürcher St.Peter-Freienstein sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Die Defensivleistung von SC St.Peter-Freienstein lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen ESV St. Michael offenbarte SC Pürcher St.Peter-Freienstein eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Während St. Michael am kommenden Samstag ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld empfängt, bekommt es SC St.Peter-Freienstein am selben Tag mit SC Liezen zu tun. Zuvor muss St. Peter aber noch im Steirer-Cup gegen den Landesligisten Tillmitsch ran.

Stimme zum Spiel:

Hannes Haberl, Trainer St. Michael:

"Das war die richtige Antwort auf die Niederlage von voriger Woche. Wir waren von der ersten Minute bis zum Schluss total überlegen, einziges Manko war die Chancenauswertung. Wir hätten noch mehr Tore machen müssen. Das war natürlich ein ganz wichtiger Sieg für uns. Wir haben jetzt alle beiden Derbys gewonnen!"

Oberliga Nord: ESV St. Michael – SC Pürcher St.Peter-Freienstein, 4:0 (3:0)

78 Andre Posch 4:0

33 Jan Schatzl 3:0

16 Tobias Bracher 2:0

3 Jonas Gwandner 1:0

Aufstellungen:

ESV St. Michael: Lukas Neureiter - Markus Waldsam, Christian König, Jan Schatzl, Daniel Schatzl, Lukas Karner (K) - Michael Stadlober, Sascha Troger, Fabian Heilinger, Tobias Bracher - Jonas Gwandner



Ersatzspieler: Marco Tiefenbacher, Adrian Rabl, Prachak Key Karner, Julian Jungwirth, Christoph Bracher, Andre Posch



Trainer: Hannes Haberl

SC PÜRCHER St.Peter-Freienstein: Felix Skrivanek - Kevin Kutlesa, Marco Huber (K), Neko Cananaro - Christian Niederl, Richard Erik Florin Pribeagu, Niklas Heiland, Tobias Kotzegger - Drazan Sekic, Ardian Berisha, Bana Camara



Ersatzspieler: Ermal Rexhi, Bernhard Paul Reichenfelser, Rene Preidler, Ahmed Al Mohamed, Bryan Allenstein, Alexander Frewein



Trainer: Jürgen Auffinger

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfoto

