Hart umkämpftes Unentschieden zwischen Knittelfeld und Mürzzuschlag

Details Montag, 16. Oktober 2023 18:40

Am vergangenen Wochenende trafen der ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld und der ESV Sparkasse Mürzzuschlag in einem aufregenden Fußballspiel aufeinander, das mit einem Unentschieden endete.

Strittiges Tor führte zum 1:0

Die Begegnung fand vor 150 begeisterten Zuschauern auf dem Sportplatz in Knittelfeld statt. Das Spiel begann gleich mit einer starken Aktion der Heimmannschaft. In der 5. Minute erzielte Dejan Nikolic das Führungstor für Knittelfeld. Das Tor wurde jedoch von einigen Diskussionen begleitet, da es den Anschein eines Handspiels des Torschützen gab. Dennoch entschied Schiedsrichter Martin Grain, den Treffer zu geben, und so stand es 1:0 für Knittelfeld.

Mürzzuschlag zeigte jedoch eine passende Antwort und erzielte in der 22. Minute den Ausgleichstreffer durch Karlo Krajinovic, der einen Freistoß verwandelte. Damit war das Spiel wieder ausgeglichen, und beide Mannschaften zeigten ihr Können auf dem Platz. In der ersten Halbzeit gab es noch eine weitere gefährliche Szene, als Julian Radlingmayr im Tor der Knittelfelder einen Schuss aus 15 Metern parierte, um sein Team vor einem Rückstand zu bewahren. Trotzdem blieb es bei einem 1:1-Unentschieden bis zur Halbzeitpause.

Wenig spektakuläre zweite Hälfte

Im zweiten Durchgang gab es nur wenige klare Torchancen für beide Teams, und das Spiel endete schließlich mit demselben Ergebnis. Knittelfeld schien in den letzten Spielen an Schwung verloren zu haben, da sie in den vorherigen fünf Begegnungen nur drei Punkte sammelten.

Mürzzuschlag muss sich definitiv um ihre Defensive kümmern, da sie im Schnitt mehr als zwei Gegentore pro Spiel kassierten. Trotzdem blieb das Team im vierten Spiel in Folge ungeschlagen, konnte aber die Siegesserie von drei aufeinanderfolgenden Siegen nicht ausbauen.

Mit diesem Unentschieden verpasste der ESV Sparkasse Mürzzuschlag die Gelegenheit, an einem direkten Konkurrenten in der Tabelle vorbeizuziehen. In der Tabelle fiel Mürzzuschlag sogar auf Rang neun. Beide Teams haben in dieser Saison bisher vier Siege eingefahren.

Die nächsten Spiele stehen bereits in Aussicht, wobei der ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld am kommenden Samstag gegen ESV St. Michael antritt, während Mürzzuschlag einen Tag später SV Rottenmann empfängt. Die Fans dürfen sich auf weitere spannende Begegnungen und hoffentlich spektakuläre Tore freuen.

Stimme zum Spiel:

Kurt Taferner, Trainer Mürzzuschlag:

"Das Spiel begann für uns äußerst schlecht. Der Unparteiische übersah nach fünf Minuten ein klares Handspiel eines Knittelfelders. Danach zeigten wir wir aber eine super Reaktion und kamen zum verdienten Ausgleich. Knittelfeld war zwar optisch überlegen aber wir waren trotzdem immer gefährlich. Unterm Strich war das eine tolle kämpferische Leistung, die mit einem verdienten Punkt belohnt wurde. Wir haben mit einer Rumpftruppe aus den letzten vier Spiele zehn Punkte geholt. Das spricht für den Charakter dieser Truppe. Ein verdientes Pauschallob für alle!"

Oberliga Nord: ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld – ESV Sparkasse Mürzzuschlag, 1:1 (1:1)

22 Karlo Krajinovic 1:1

5 Dejan Nikolic 1:0

Aufstellungen: ESV "Fliesen&Stein Stojcevic" Knittelfeld: Julian Radlingmayr - Thomas Neumann, Manuel Spitzer, Patrick Berner (K) - Toni Sekic, Adrian Zaharia, Maurice Mitteregger, Armin Masovic - Patrick Weinberger, Dejan Nikolic, Jan Luca Pongratz



Ersatzspieler: Gabriel Novakovic, Alexander Traybar, David Lackner, Felix Hochfellner, Michael Kautschitz



Trainer: Martin Rosol

Mürzzuschlag ESV: Elias Leotrim Loshaj, Marcell Wallner, Rame Mehaj, Tobias Breidler, Tobias Prochazka, Karlo Krajinovic, Simon Schutting, Markus Ertl (K), Marc Toplanaj, Dominik Kotzegger, Philip Aschenbrenner



Ersatzspieler: Stefan Pirker, Clemens Pink, Fatlum Sadiku, Matthias Josef Moser, Mohammed Bara Alaabo



Trainer: Kurt Taferner

