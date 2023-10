Hoppl trifft viermal: Kindberg-Mürzhofen deklassiert FC Obdach

Details Montag, 23. Oktober 2023 14:54

Der FC Kindberg-Mürzhofen präsentierte sich gegen den FC Obdach von seiner besten Seite und kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade. Die Elf von Coach René Pitter trug einen 8:1-Erfolg davon. Mann des Tages war Florian Hoppl - er steuerte vier Treffer bei. Ein Spiel das den 100 Besuchern wohl lange in Erinnerung bleiben wird.

Vierfachtorschütze Florian Hoppl glänzte an diesmal Spieltag ganz besonders

Nach 30 Minuten war die Partie bereits entschieden

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen bereits in Front. Manuel Trost markierte in der dritten Minute die Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Noel Kaltenegger den Vorsprung der Gäste. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Florian Hoppl schnürte einen Doppelpack (21./30.), sodass Kindberg-Mürzhofen fortan mit 4:0 führte. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Trost seinen zweiten Treffer nachlegte (45.). Kindberg-Mürz. dominierte das Geschehen in Durchgang eins nach Belieben und schenkte Obdach bis zur Pause einen drückenden Rückstand ein.

Wer dachte, dass die Gäste im zweiten Durchgang einen Gang zurückschalteten, der irrte. Kindberg-Mürzhofen schraubte das Ergebnis in der 48. Minute mit dem 6:0 in die Höhe. Für das 7:0 und 8:0 war Hoppl verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (62./67.). Stefan Meusburger erzielte in der 70. Minute den Ehrentreffer für FC Pabst Alko Rb Obdach. Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Kindberg-Mürz. bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Kindberg-Mürzhofen hält jetzt bereits bei 46 erzielten Treffern - Ligabestwert

Nach der empfindlichen Schlappe steckt FC Obdach weiter im Schlamassel. In der Verteidigung der Heimmannschaft stimmt es ganz und gar nicht: 34 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die Lage von FC Obdach bleibt angespannt. Gegen FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Kindberg-Mürzhofen hat nach dem souveränen Erfolg über Obdach weiter die zweite Tabellenposition inne. Offensiv stachen die Störche in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 46 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saisonbilanz von FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und zwei Unentschieden büßte Kindberg-Mürzhofen lediglich zwei Niederlagen ein. Die Pitter-Truppe erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Nächster Prüfstein für FC Pabst Alko Rb Obdach ist Kapfenberger SV Amateure (Samstag, 14:30 Uhr). FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen misst sich am selben Tag mit Tus Raika St. Peter am Kammersberg (15:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

René Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Das war eine unserer besten Leistungen! Vor allem fußballerisch war es diesmal sehr schön anzusehen - mit tollen Toren dazu. Jetzt haben wir noch das Steirercup Achtelfinale und das schwere Spiel gegen eine starke Mannschaft aus St. Peter am Kammersberg. Wir werden alles versuchen, diese beiden Spiele noch positiv zu bestreiten."

Oberliga Nord: FC Pabst Alko Rb Obdach – FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, 1:8 (0:5)

70 Stefan Meusburger 1:8

67 Florian Hoppl 0:8

62 Florian Hoppl 0:7

48 Peter Fruehwirth 0:6

45 Manuel Trost 0:5

30 Florian Hoppl 0:4

21 Florian Hoppl 0:3

12 Noel Kaltenegger 0:2

3 Manuel Trost 0:1

Obdach: Clemens Schultermandl, Krisztian Kovacs, Denis Talic, Norbert Imre Kokenszky, Luca Elias Reichhold, David Sapljivi, Christoph Rieger, Stefan Marchl, Thomas Pabst, Stefan Meusburger (K), Oliver Schachinger



Ersatzspieler: Christian Wenger, Daniel Rabensteiner, Sebastian Knoll, Tobias Johann Kern, Jonas Wilding, Lukas Reiter



Trainer: Kurt Schwendinger

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Mario Reissenegger - Julian Thomas Fauland, Dominik Leitner, Kai Tösch - Marcel Petry, Manuel Trost (K), Nico Petry, Noel Kaltenegger - Michael Olschnegger, Florian Hoppl, Peter Frühwirth



Ersatzspieler: Florian Berger, Luca Schiester, Stefan Putzi, Jakob Pinitsch, Timo Cavnicar, Jonas Sander



Trainer: Rene Pitter

